Εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Πάφο υπέρ των Παλαιστινίων

Ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη αποτέλεσε το απόγευμα της Κυριακής και στην Πάφο.

Την εκδήλωση διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων στην Πάφο διοργάνωσε όπως και στις άλλες πόλεις στην Λευκωσία και στην Λάρνακα το απόγευμα της Κυριακής, η διαδικτυακή ομάδα «United for Palestine CY».

Στην Πάφο οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής στην Πλατεία του Δημοτικού Μεγάρου Πάφου και κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης έστειλαν το μήνυμα της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, ελευθερία στην Κύπρο, και Κύπρος Παλαιστίνη αλληλεγγύη.

Κρατώντας επίσης πλακάτ που αναγράφονταν συνθήματα όπως «21 Παλαιστίνιοι λιμοκτονούν, αυτό δεν είναι αυτοάμυνα», « το Ισραήλ αποτελεί τρομοκρατικό καθεστώς», αλλά και το ότι «αυτό που θα επιτρέψεις να συμβεί, θα συμβεί και σε εσένα», έστειλαν ηχηρό μήνυμα για απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και αναπαράσταση του δράματος που βιώνει ο Παλαιστινιακός λαός με μικρά παιδιά να πέφτουν στο έδαφος νεκρά από τις σφαίρες του πολέμου , και βιώνοντας τη φρίκη οι παρευρισκόμενοι και οι συμμετέχοντες.

Η Ζήνα εκ των συμμετεχόντων που δεν επιθυμούσε να αποκαλύψει το επίθετο της, αναφέρθηκε στην δράση για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού στέλνοντας το μήνυμα της λευτεριάς στην Παλαιστίνη.

Σήμερα είπε, διοργανώσαμε « μια παράσταση δρόμου, όπου αναδείξαμε τί συμβαίνει στην Γάζα εδώ και δύο χρόνια αλλά και τα τελευταία 77 χρόνια, αλλά και τι ρόλο παίζουν οι πολιτικοί όλων των χωρών αλλά και ο απλός ο λαός». Μέσω της παράστασης συνέχισε, αναδεικνύεται ο πόνος του Παλαιστινιακού λαού φωνάζοντας δυνατά εκ νέου ότι η Παλαιστίνη πρέπει να απελευθερωθεί και ότι ο κόσμος πρέπει να απελευθερωθεί από τον σιωνισμό.

Είμαστε συνέχισε, εδώ γιατί είμαστε άνθρωποι και ο κάθε άνθρωπος που θέλει να λέγεται άνθρωπος πρέπει να υποστηρίζει τον άνθρωπο που σκοτώνεται και πεθαίνει χωρίς κανένα λόγο.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μέλη της Αστυνομίας, βρέθηκαν στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση διαμαρτυρίας , για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής τους και παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό.