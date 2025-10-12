Δεν κάνει πίσω η Χαμάς: Απαιτεί την αποφυλάκιση Παλαιστινίων ηγετών για την ανταλλαγή των ομήρων

Η Χαμάς και οι σύμμαχοί της "τελείωσαν τις προετοιμασίες" για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, αλλά το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς.

"Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

"Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν", πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

Μαρουάν Μπαργκούτι

Στην κορυφή της λίστας της Χαμάς βρίσκεται ο Μαρουάν Μπαργκούτι, ένας ανώτερος ηγέτης της Φατάχ που θεωρείται από πολλούς Παλαιστινίους ως πιθανός μελλοντικός πρόεδρος, αποκαλούμενος και ως Μαντέλα της Παλαιστίνης.

(AP Photo/Bernat Armangue, File)

Ο Μπαργκούτι ξεκίνησε την πολιτική του δραστηριότητα σε ηλικία 15 ετών στο κίνημα της Φατάχ του Γιάσερ Αραφάτ και εξελέγη μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου το 1996. Συνελήφθη το 2002 κατά τη διάρκεια της ισραηλινής «Επιχείρησης Αμυντική Ασπίδα» και εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης και 40 ετών για επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο Ισραηλινών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει δημοσίως ότι «τα σύμβολα της τρομοκρατίας, με επικεφαλής τον Μπαργκούτι», δεν θα συμπεριληφθούν σε κανένα στάδιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων.

Αμπντουλάχ Μπαργκούτι

Μια άλλη περίπτωση στη λίστα της Χαμάς είναι ο Αμπντουλάχ Μπαργκούτι, γνωστός ως «ο μηχανικός της Χαμάς».

Ειδικός στα εκρηκτικά, καταδικάστηκε για την οργάνωση πολλαπλών βομβιστικών επιθέσεων στο Ισραήλ και εκτίει 67 ποινές ισόβιας κάθειρξης – την μακρύτερη ποινή φυλάκισης που έχει επιβληθεί ποτέ από ισραηλινό δικαστήριο.

Ξάδελφος του Μαρουάν Μπαργκούτι, ο Αμπντουλάχ κατηγορείται για την οργάνωση αρκετών επιθέσεων υψηλού προφίλ, όπως η βομβιστική επίθεση στο εστιατόριο Sbarro στην Ιερουσαλήμ το 2001, η έκρηξη στο Cafe Moment το 2002 και η βομβιστική επίθεση στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, οι οποίες συνολικά στοίχισαν τη ζωή σε 66 Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και πέντε Αμερικανούς.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τον περιγράφουν ως τον κορυφαίο κατασκευαστή βομβών της Χαμάς μετά τον Γιαχιά Αγιάς, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996.

Ιμπραχίμ Χαμέντ

Το Ισραήλ θεωρεί τον Ιμπραχίμ Χαμέντ έναν από τους πιο επικίνδυνους κρατούμενούς του.

Ήταν ηγέτης του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα και συνελήφθη το 2006 μετά από χρόνια παρανομίας. Καταδικάστηκε για την οργάνωση επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή σε 46 Ισραηλινούς και εκτίει 54 ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Ο Χαμέντ είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών και μεταπτυχιακού διπλώματος διεθνών σχέσεων από το Πανεπιστήμιο Μπιρζέιτ. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, έχει συγγράψει μελέτες για την ιστορία του παλαιστινιακού αγώνα και έχει περάσει οκτώ χρόνια σε απομόνωση, εκ των οποίων τα επτά συνεχόμενα.

Άχμεντ Σααντάτ

Ένα άλλο όνομα που αναφέρεται συχνά στις διαπραγματεύσεις είναι αυτό του Άχμεντ Σααντάτ, Γενικού Γραμματέα του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP).

Συνελήφθη το 2006 μετά την πολιορκία του Ισραήλ στην έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα και καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης για την ηγεσία της οργάνωσης που ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Ισραηλινού Υπουργού Τουρισμού Ρεχάβαμ Ζέεβι το 2001.

Ο Σααντάτ, που σήμερα είναι 70 ετών, έχει φυλακιστεί πολλές φορές από το 1976 και έχει περάσει μεγάλα διαστήματα σε απομόνωση. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Η ηχώ των αλυσίδων», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς την πολιτική του Ισραήλ για την απομόνωση των κρατουμένων. Είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς τεσσάρων εγγονών.

Αμπάς αλ Σάγιεντ και Χασάν Σαλάμε

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης ο Αμπάς αλ Σάγιεντ, ο οποίος καταδικάστηκε για τη βομβιστική επίθεση στο Park Hotel της Νετάνια το 2002, μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις της Δεύτερης Ιντιφάντα, και ο Χασάν Σαλάμε, ανώτερος διοικητής του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, ο οποίος εκτίει 46 ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Αυτοί οι έξι άνδρες – πολιτικά είδωλα και στρατιωτικοί ηγέτες για τη Χαμάς – έχουν γίνει επαναλαμβανόμενα αιτήματα κάθε φορά που το θέμα της ανταλλαγής κρατουμένων επανέρχεται στις ισραηλινο-παλαιστινιακές διαπραγματεύσεις.

Για τη Χαμάς, η απελευθέρωσή τους θα σήμαινε μια συμβολική και στρατηγική νίκη.

Για το Ισραήλ, ωστόσο, αντιπροσωπεύουν «κόκκινες γραμμές» – πρόσωπα που θεωρούνται πολύ σημαντικά για την ασφάλειά του και δεν μπορούν να απελευθερωθούν.

Καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται στην Αίγυπτο, η τύχη αυτών των κρατουμένων μπορεί να καθορίσει αν η μακροχρόνια καθυστερημένη συμφωνία θα προχωρήσει – ή θα καταρρεύσει για άλλη μια φορά υπό το βάρος της ιστορίας και της πολιτικής.

Η Χαμάς διέψευσε πληροφορίες περί επιστράτευσης 7.000 μελών της στη Γάζα

Η Χαμάς διέψευσε, μέσω του γραφείου Τύπου που διατηρεί, χθεσινά δημοσιεύματα ξένων μέσων που την ήθελαν να επιστρατεύει 7.000 μέλη της στις περιοχές της Γάζας από τις οποίες αποχώρησαν οι Ισραηλινοί και να διορίζει κυβερνήτες με στρατιωτικό υπόβαθρο, προκειμένου να ανακτήσει την κυριαρχία που ασκούσε σε αυτές.

Η δήλωση της Χαμάς αναφέρει πως «αυτή η πληροφορία δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα», ενώ περιγράφει τους ισχυρισμούς ως σκόπιμες κατασκευές με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μεταξύ άλλων μέσων, το BBC, η Χαμάς κινητοποίησε τις δυνάμεις ασφαλείας της μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων κειμένου, ενημερώνοντας τα μέλη της ότι έπρεπε να «καθαρίσουν τη Γάζα από παράνομους και συνεργάτες του Ισραήλ» και να παρουσιαστούν για υπηρεσία εντός 24 ωρών.

Το ίδιο ρεπορτάζ τόνιζε πως η παλαιστινιακή οργάνωση διόρισε επίσης πέντε νέους κυβερνήτες σε όλη τη Γάζα, όλοι με εμπειρία στον ένοπλο βραχίονά της, συμπεριλαμβανομένων διοικητών ταξιαρχιών.

Βανς: Αναγκαία η διαρκής πίεση των ΗΠΑ για σταθερότητα στη Γάζα

Oι όμηροι στη Γάζα θα μπορούσαν να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή», από τώρα και στο εξής, υποστήριξε σήμερα ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επιβεβαιώνοντας επίσης πως μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του παλαιστινιακού θύλακα στο μέλλον.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως είναι αδύνατον να γνωρίζει κανείς την ακριβή στιγμή κατά την οποία αυτοί οι όμηροι θα απελευθερωθούν.

«Όμως, έχουμε πολλές ελπίδες, για αυτό ακριβώς ο Πρόεδρος (Τραμπ) θα μεταβεί εκεί, για να υποδεχθεί τους ομήρους στις αρχές της εβδομάδας», συμπλήρωσε ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσινγκτον σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) για να επισκεφθεί αρχικά το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που παραμένουν στη Γάζα αναμένεται να παραδοθούν στο Ισραήλ πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας (ώρα Κύπρου).

Ο Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε σε μια άλλη συνέντευξη σήμερα στο CBS News ότι μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Γάζας.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως οι 200 Αμερικανοί στρατιώτες που θα είναι παρόντες στην περιοχή «θα επιτηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

«Αυτό κυμαίνεται από το να επιβεβαιώνουν πως τα ισραηλινά στρατεύματα θα βρίσκονται στη γραμμή οριοθέτησης που έχει συμφωνηθεί, έως να διασφαλίζουν πως η Χαμάς δεν θα επιτεθεί σε αθώους Ισραηλινούς, να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι η ειρήνη που δημιουργήσαμε διαρκεί και αντέχει», δήλωσε, αυτήν τη φορά στο ABC News.

«Όμως, η ιδέα ότι θα έχουμε στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα, στο Ισραήλ, αυτό δεν αποτελεί πρόθεσή μας», συμπλήρωσε ο Τζέι Ντις Βανς.

Μετά το Τελ Αβίβ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στην Αίγυπτο όπου θα προεδρεύσει μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Άμπντελ Φατάχ Σίσι, μιας «ειρηνευτικής συνόδου» στο Σαρμ ελ Σέιχ, παρουσία ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Κανένας εκπρόσωπος της ισραηλινής Κυβέρνησης ή της Χαμάς δεν θα παραστεί, αντιθέτως, στην υπογραφή ενός «εγγράφου με το οποίο θα τερματίζεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας».

Νετανιάχου: Το Ισραήλ είναι έτοιμο για άμεση υποδοχή ομήρων

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να δεχτεί όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, ενόψει της ανταλλαγής τους τη Δευτέρα με Παλαιστίνιους κρατούμενους στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

«Το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο και έτοιμο για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας», ανέφερε ο Νετανιάχου σε γραπτή δήλωση την Κυριακή.

Πηγή: ΚΥΠΕ