Όταν ο Τζον Λένον απείλησε τον Νίξον: Η ιστορία πίσω από την απόπειρα απέλασης του ροκ σταρ

Πενήντα χρόνια μετά την απόπειρα απέλασής του, η ιστορία του Τζον Λένον αποκαλύπτει πώς ο πρώην Beatle βρέθηκε στο στόχαστρο του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον — και πώς η φωνή της ειρήνης μετατράπηκε σε πολιτικό εφιάλτη για τον Λευκό Οίκο.

Το 1972, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βράζουν από τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις για το Βιετνάμ, ένας άνδρας με κιθάρα και στρογγυλά γυαλιά θεωρείται δημόσιος εχθρός. Ο Τζον Λένον, ο άλλοτε Beatle που τραγουδούσε για “Ειρήνη και Αγάπη”, βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης του Ρίτσαρντ Νίξον.

Ο λόγος; Οι στίχοι του, οι φίλοι του, και το πάθος του να ενώσει τη μουσική με την πολιτική.

Ο Λένον, μαζί με τη σύζυγό του Γιόκο Όνο, είχαν μετατρέψει τη Νέα Υόρκη σε βάση καλλιτεχνικού και ακτιβιστικού αναβρασμού. Χρηματοδοτούσαν απεργίες εργατικών ενώσεων, στήριζαν τους Chicago Seven, έπαιζαν σε συναυλίες υπέρ ριζοσπαστικών κινημάτων και κατήγγελλαν ανοιχτά τη βία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Αυτή η πολιτική δραστηριότητα τρόμαξε τον Νίξον, ο οποίος φοβόταν πως ο Λένον, με τη δημοτικότητά του στους νέους και την επιρροή του στα μέσα ενημέρωσης, θα μπορούσε να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 1972. Η κυβέρνηση έψαξε για τρόπο να τον φιμώσει — και τον βρήκε σε μια παλιά καταδίκη για κατοχή μαριχουάνας στο Λονδίνο.

Μάχη με το κράτος

Το Υπουργείο Μετανάστευσης ξεκίνησε διαδικασίες απέλασης, παρότι η Όνο είχε ήδη εξασφαλίσει άδεια μόνιμης παραμονής. Ο Λένον, με το χιούμορ και την ειρωνεία που τον χαρακτήριζαν, απάντησε δημιουργικά: ίδρυσε τη φανταστική χώρα “Nutopia”, «ένα έθνος χωρίς διαβατήρια και σύνορα».

Ταυτόχρονα, εμφανιζόταν σε δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές για να συγκεντρώσει δημόσια υποστήριξη, ενώ ακόμη και ο Μπομπ Ντίλαν έστειλε επιστολή στο Υπουργείο ζητώντας να του επιτραπεί να μείνει.

Η υπόθεση τράβηξε τρία χρόνια, μέχρι που το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ παρέσυρε τον Νίξον. Με την παραίτησή του το 1974 και την άνοδο του Τζέραλντ Φορντ, το ενδιαφέρον για την απέλαση του Λένον εξαφανίστηκε. Στις 8 Οκτωβρίου 1975, ο Λένον κέρδισε τη μάχη και έναν χρόνο αργότερα απέκτησε την πράσινη κάρτα του.

Τα μυστικά αρχεία του FBI

Μετά τη δολοφονία του το 1980, οι φάκελοι του FBI για τον Λένον αποχαρακτηρίστηκαν έπειτα από 14 χρόνια νομικών αγώνων. Περιείχαν σημειώματα του ίδιου του Τζ. Έντγκαρ Χούβερ, τηλεοπτικές απομαγνητοφωνήσεις, ακόμη και προτάσεις για σκηνοθετημένες συλλήψεις.

Η κυβέρνηση φοβόταν ότι ο μουσικός, με το μήνυμα «War Is Over (If You Want It)», μπορούσε να γίνει σύμβολο μιας νεανικής επανάστασης που θα ανέτρεπε την πολιτική καθεστηκύια τάξη.

Από τον ακτιβισμό στη σιωπή

Στα επόμενα χρόνια, ο Λένον αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, αφοσιώθηκε στον γιο του Σον και επανήλθε στη μουσική με το “Double Fantasy” (1980), αφήνοντας πίσω την πολιτική οξύτητα των ‘70s.

Ωστόσο, η ιστορία της απέλασής του παραμένει ένα διαχρονικό μάθημα για την πολιτική καταστολή και την ελευθερία της έκφρασης. Σε μια εποχή όπου ακόμη και σύγχρονοι καλλιτέχνες, όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν, δέχονται επιθέσεις για την πολιτική τους άποψη, η υπόθεση Λένον θυμίζει πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η ελευθερία όταν απειλεί την εξουσία.

