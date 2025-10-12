Ο Πρόεδρος Μαδαγασκάρης προειδοποιεί για απόπειρα πραξικοπήματος

Η προεδρία της Μαδαγασκάρης δήλωσε την Κυριακή ότι «μια απόπειρα παράνομης και βίαιης κατάληψης της εξουσίας» βρίσκεται σε εξέλιξη στο αφρικανικό κράτος, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, μια ημέρα αφότου ορισμένοι στρατιώτες συμμετείχαν σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας, που είχε ξεκινήσει τον περασμένο μήνα.

Στρατεύματα από την επίλεκτη μονάδα CAPSAT, που βοήθησαν τον Πρόεδρο Άντρι Ρατζοελίνα να καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα το 2009, προέτρεψαν τους συναδέλφους τους στρατιώτες να παρακούσουν τις εντολές και να υποστηρίξουν τις διαμαρτυρίες υπό την ηγεσία των νέων, οι οποίες ξεκίνησαν στις 25 Σεπτεμβρίου και αποτελούν την πιο σοβαρή πρόκληση για την κυριαρχία του Ρατζοελίνα από την επανεκλογή του το 2023.

Ένας μάρτυρας του Ρόιτερς είδε τρία άτομα τραυματισμένα μετά από πυροβολισμούς κατά μήκος ενός δρόμου προς τους στρατώνες CAPSAT την Κυριακή. Άλλοι μάρτυρες δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις συνεχιζόμενων συγκρούσεων.

Αντίπαλες δυνάμεις ισχυρίζονται ότι ελέγχουν επιχειρήσεις ασφαλείας

Αντίπαλες δυνάμεις ισχυρίστηκαν την Κυριακή ότι έχουν τη διοίκηση των επιχειρήσεων ασφαλείας στη χώρα, με μια ομάδα - που εκπροσωπεί τους στρατιώτες της CAPSAT - να λέει ότι θα συντονίζει όλους τους κλάδους του στρατού από τη βάση της στα περίχωρα του Ανταναναρίβο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η χωροφυλακή, η οποία αντιμετώπισε τις διαμαρτυρίες τις τελευταίες εβδομάδες μαζί με την αστυνομία και έχει κατηγορηθεί από τους διαδηλωτές ότι χρησιμοποιεί υπερβολική βία, δήλωσε ότι οι εντολές της θα προέρχονταν «αποκλειστικά από το Εθνικό Κέντρο Διοίκησης Χωροφυλακής».

Οι διαμαρτυρίες, εμπνευσμένες από κινήματα υπό την ηγεσία της Γενιάς Ζ στην Κένυα και το Νεπάλ, ξεκίνησαν λόγω ελλείψεων νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά έκτοτε έχουν κλιμακωθεί, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση του Ρατζοελίνα, να ζητήσει συγγνώμη για τη βία κατά των διαδηλωτών και να διαλύσει τη Γερουσία και την εκλογική επιτροπή.

Εκκλήσεις για διάλογο για την επίλυση της κρίσης

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο Ανταναναρίβο την Κυριακή για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης και να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν στρατιώτη της CAPSAT, για τον οποίο η στρατιωτική μονάδα ισχυρίστηκε ότι σκοτώθηκε από τη χωροφυλακή το Σάββατο.

Στην ειρηνική συγκέντρωση παρευρέθηκαν ηγέτες της εκκλησίας και πολιτικοί της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μαρκ Ραβαλομάνα, εκτός από τα στρατεύματα της CAPSAT.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της προεδρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γραφείο του Ρατζοελίνα ανέφερε ότι καταδικάζει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της χώρας και προέτρεψε για «διάλογο για την επίλυση της κρίσης».

Ο επικεφαλής της επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, Μαχμούντ Αλί Γιουσούφ, χαιρέτισε την Κυριακή «την ανανεωμένη δέσμευση της κυβέρνησης για διάλογο» και ζήτησε ηρεμία και αυτοσυγκράτηση.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο έδειξαν στρατιώτες της CAPSAT να προτρέπουν τους συναδέλφους τους στρατιώτες να «στηρίξουν τον λαό».

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε δεκάδες στρατιώτες να φεύγουν από το στρατόπεδο αργότερα το Σάββατο για να συνοδεύσουν χιλιάδες διαδηλωτές στην πλατεία της 13ης Μαΐου στο Ανταναναρίβο, το θέατρο πολλών πολιτικών εξεγέρσεων, η οποία ήταν αυστηρά φρουρούμενη και απαγορευμένη κατά τη διάρκεια των αναταραχών.

