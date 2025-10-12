Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το ντοκυμαντέρ για την ξερολιθιά « Πέτρα στην Πέτρα» προβλήθηκε στην Τάλα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε μια όμορφη νύχτα της Κυριακής έγινε η παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Πέτρα στην Πέτρα» με διοργανωτές την Ομάδα Πρωτοβουλίας κατοίκων της κοινότητας, και με την συμβολή του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας, σύμφωνα με τον Κόκο Ιωάννου εκ μέρους της Ομάδας Πρωτοβουλίας κατοίκων της Τάλας.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου για το Περιβάλλον και της Ευημερίας των Ζώων Αντωνίας Θεοδοσίου.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, η εκδήλωση παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ο χώρος που έγινε η εκδήλωση, είναι ο χώρος του παλιού μύλου της κοινότητας μια πετρόκτιστη κατασκευή η οποία ταίριαξε, όπως είπε, με το αντικείμενο της εκδήλωσης.

Στο ντοκιμαντέρ, σημείωσε ο κ. Ιωάννου παρουσιάστηκαν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν την ζωή της υπαίθρου και κυρίως των αγροτών στον αγώνα τους, να επιβιώσουν μέσα στο ξηρό περιβάλλον της Κύπρου, χτίζοντας ξερολιθιές και  για να μπορέσουν να κρατήσουν τα λίγα γόνιμα εδάφη τα οποία υπήρχαν στα χωριά τους.

Στην Τάλα συνέχισε, υπήρχε μια παράδοση, γύρω από την ξερολιθιά και γύρω από την χρήση της πέτρας οπότε στην ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται και παλιοί τεχνίτες από την Τάλα.

Η εκδήλωση περιλάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους Σταύρο Σάββα και Μαρία Αβραάμ.

