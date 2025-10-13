Το έργο ‘Αναζωογόνηση Αστικού Ιστού Κάτω Πάφου’ αφορά την ανάπλαση περιοχής στην Κάτω Πάφο και περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση του οδικού δικτύου, τη δημιουργία πεζοδρομίων, πεζόδρομων και πλατειών, την τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού και την ενίσχυση των χώρων πρασίνου.

Στόχος του έργου είναι η αισθητική, ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής της Κάτω Πάφου και η εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διακίνησης πεζών και οχημάτων.

Το έργο συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας και της προσβασιμότητας, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά σημεία της περιοχής, που θα προσελκύσουν νέο αριθμό επισκεπτών και τουριστών στην περιοχή, κάτι που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.