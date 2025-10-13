Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στις 11 Νοεμβρίου τα εννιαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα Τράπεζας Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στις 11 Νοεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της Τρ. Κύπρου για το εννιάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ της τράπεζας θα συνεδριάσει την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, για να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Το 2024 η τράπεζα πέτυχε κέρδη €508 εκατ. αυξάνοντας το ποσοστό διανομής μερίσματος σε 50-70%.

Το εξάμηνο του 2025 η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη €235 εκατ. έναντι κερδών €270 εκατ. πέρσι.

