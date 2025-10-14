Από την Πάφο στη Λευκωσία — Κάθε βήμα μέτρησε για τον Nicholas Zoe Foundation

Με επιτυχία και έντονη συγκίνηση ολοκληρώθηκε το φιλανθρωπικό Ultra Run “Every Step Counts”, μια πρωτοβουλία του Destination Fitness σε συνεργασία με το Nicholas Zoe Foundation, που είχε ως στόχο τη στήριξη της έρευνας για τον παιδικό καρκίνο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών, οι επτά δρομείς του Destination Fitness κάλυψαν μια απόσταση 160 χιλιομέτρων από την Πάφο μέχρι τη Λευκωσία, μεταφέροντας μαζί τους ένα μήνυμα δύναμης, ελπίδας και προσφοράς. Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή, προστίθεται στην ανακοίνωση, ήταν αφιερωμένο στα παιδιά που παλεύουν με το σάρκωμα — και στις οικογένειές τους που δεν σταματούν να ελπίζουν. Το Nicholas Zoe Foundation, εμπνευσμένο από τη μνήμη του Νικόλα Αρτεμίου, εργάζεται αδιάκοπα για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στο Boston Children’s Hospital, που επικεντρώνονται σε νέες, λιγότερο επεμβατικές και πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

Η πρωτοβουλία του Destination Fitness εντάσσεται στη φιλοσοφία Move More και στην αποστολή του γυμναστηρίου να κινεί ανθρώπους όχι μόνο σωματικά, αλλά και συναισθηματικά – να τους ενώνει μέσα από πράξεις που κάνουν τη διαφορά.

Στον τερματισμό, αρκετός κόσμος περίμενε συγκινημένος για να υποδεχθεί τους δρομείς, μαζί με την μητέρα του Νικόλα και Πρόεδρο του Nicholas Zoe Foundation, κα Αλεξία Ποταμίτου, η οποία ανέφερε: «οδηγήσατε σήμερα τα πόδια σας με την ψυχή σας. Αποδείξατε ότι η αποστολή του Νικολή να μην πονέσει άλλο παιδί όπως αυτός, είναι ιερή. Ξεπεράσατε τον εαυτό σας και αποτελείτε έμπνευση για όλους μας».

Η ανταπόκριση του κοινού, των μελών του γυμναστηρίου και των υποστηρικτών ήταν συγκινητική. Οι δωρεές που συγκεντρώθηκαν θα συμβάλουν ουσιαστικά στη συνέχιση του έργου του ιδρύματος, υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως η κίνηση μπορεί να γίνει δύναμη ζωής.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους — δρομείς, πολίτες και εθελοντές — που απέδειξαν ότι με ενότητα και πίστη, Every Step Counts. Επισημαίνουν επίσης πως οι εισφορές παραμένουν ανοιχτές μέσω του επίσημου συνδέσμου του ιδρύματος: www.nicholaszoefoundation.com/donations