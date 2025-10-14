Έκθεση Κομισιόν: Τι δείχνει για έλεγχο ξένων άμεσων επενδύσεων - Εκκρεμεί η έκθεση της Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα Τρίτη, την πέμπτη ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) στην ΕΕ, συνοδευόμενη από ένα έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των κοινοποιήσεων στο μηχανισμό συνεργασίας της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 15% από το 2021, ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του αντίστοιχου κανονισμού.

Το 2024, τα κράτη μέλη της ΕΕ κοινοποίησαν 477 επενδύσεις, με τα υπόλοιπα κράτη μέλη να θέτουν ερωτήματα σε περίπου το 10% των περιπτώσεων. Από τις 477 κοινοποιημένες περιπτώσεις, οι περισσότερες (92%) ολοκληρώθηκαν εντός δύο εβδομάδων, ενώ το υπόλοιπο 8% υποβλήθηκε σε λεπτομερή αξιολόγηση κινδύνων για την ασφάλεια. Περίπου το ήμισυ αυτών των λεπτομερών αξιολογήσεων αφορούσε τον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, συχνά λόγω ανησυχιών για πιθανή διαρροή τεχνολογίας ή γνώσης, καθώς και για ζητήματα ασφάλειας του εφοδιασμού. Σε συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς, η Επιτροπή εξέδωσε γνώμες σε λιγότερο από το 2% των περιπτώσεων.

Η έκθεση δείχνει ότι, μέχρι το τέλος του 2024, 24 κράτη μέλη της ΕΕ είχαν θεσπίσει εθνική νομοθεσία για τον έλεγχο των ΞΑΕ. Ωστόσο, η Κύπρος δεν είχε ακόμη σε ισχύ εθνικό μηχανισμό ελέγχου ξένων άμεσων επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια του 2024, το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία εθνικού πλαισίου ελέγχου ΞΑΕ υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Μάρτιο του 2024. Μετά από αρκετές τροποποιήσεις, το σχέδιο νόμου υποβλήθηκε ξανά στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Κύπρου για νομική αξιολόγηση στις αρχές του 2025. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στις 7 Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2025», ένώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Κομισιόν επιβεβαιώνει πως η Κύπρος δεν δημοσιεύει ακόμη εθνική έκθεση για τον έλεγχο των ΞΑΕ.

Τον Ιανουάριο του 2024, η Επιτροπή παρουσίασε νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση του υπάρχοντος πλαισίου ελέγχου των ΞΑΕ στην ΕΕ. Αν εγκριθεί από τους συννομοθέτες, η αναθεωρημένη κανονιστική πράξη θα καθιστά υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη την εφαρμογή και διατήρηση ενός εθνικού μηχανισμού ελέγχου των ΞΑΕ και θα εισάγει ένα ελάχιστο επίπεδο αρμονικοποίησης σε όλη την ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ