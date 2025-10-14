Γενική απεργία στo Bέλγιο - Καθηλώθηκαν αεροπλάνα, διακόπηκαν οι δημόσιες συγκοινωνίες

Γενική απεργία που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο την Τρίτη καθήλωσε τα περισσότερα αεροπλάνα στα δύο κύρια αεροδρόμια και διέκοψε τις δημόσιες συγκοινωνίες στις Βρυξέλλες.

Η απεργία ήταν η τελευταία σε μια σειρά διαμαρτυριών φέτος ενάντια στις προτάσεις της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων και της αγοράς εργασίας.

Όλες οι πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Βρυξελλών και περίπου οι μισές από αυτές που είχαν προγραμματιστεί να προσγειωθούν ακυρώθηκαν καθώς το προσωπικό της εταιρείας ασφαλείας που παρέχει έλεγχο με ακτίνες Χ απεργούσε, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Όλες οι πτήσεις ακυρώθηκαν στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, στο Σαρλερουά, 60 χλμ. νότια των Βρυξελλών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Οι περισσότερες γραμμές του μετρό, των λεωφορείων και του τραμ των Βρυξελλών διακόπηκαν ως αποτέλεσμα της απεργίας, δήλωσε ο φορέας δημοσίων συγκοινωνιών STIB σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η κυκλοφορία στην πόλη διαταράχθηκε περαιτέρω νωρίς την Τρίτη από πυρκαγιές που τέθηκαν σε ορισμένες από τις μεγάλες λεωφόρους της, ανέφερε η αστυνομία.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία συνέλαβε αρκετούς διαδηλωτές. Οι απεργοί, με επικεφαλής τα κυριότερα συνδικάτα της χώρας και την υποστήριξη ακτιβιστικών οργανώσεων όπως η Greenpeace και η Oxfam, αντιτίθενται στον κυβερνών ομοσπονδιακό συνασπισμό με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ, ο οποίος ανακοίνωσε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που επιδιώκουν να μειώσουν τις κρατικές δαπάνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ-Ρόιτερς