Ρητές οδηγίες στους αστυνομικούς να μην χρησιμοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Επικαλούμενο ζητήματα ασφαλείας, το Αρχηγείο Αστυνομίας (Διεύθυνση Στρατηγικής και Διαχείρισης της Αλλαγής) απαγόρευσε ρητά σε όλα τα μέλη της Αστυνομίας, περιλαμβανομένων και αυτών που υπηρετούν με απόσπαση στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, τη χρήση υπηρεσιακών εγγράφων ή πληροφοριών σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Όπως επισημαίνει το Αρχηγείο Αστυνομίας στη σχετική διαταγή, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και σημαντικά οφέλη, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, ωστόσο, η λανθασμένη ή άσκοπη χρήση τέτοιων τεχνολογιών ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ασφάλεια.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εγγράφων και πληροφοριών που χειρίζεται η Αστυνομία και την ευθύνη για την προστασία τους, καθώς και της ηλεκτρονικής τους ασφάλειας, διευκρινίζεται ότι η χρήση οποιουδήποτε υπηρεσιακού εγγράφου ή πληροφορίας σε εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης απαγορεύεται ρητά» αναφέρει στη διαταγή του το Αρχηγείο Αστυνομίας. Παράλληλα ενημερώνει τα μέλη του σώματος ότι, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής προχωρεί στην εκπόνηση κοινής εθνικής στρατηγικής για την υπεύθυνη και παραγωγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις καθημερινές εργασίες του δημοσίου.