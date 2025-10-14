Ο Τραμπ τα έβαλε με το Time: «Μου εξαφάνισαν τα μαλλιά, έβαλαν τη χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών»

Επίθεση στο περιοδικό Time εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που αν και εξέφρασε ικανοποίηση για το περιεχόμενο του άρθρου για τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κατήγγειλε τη φωτογραφία ως «τη χειρότερη όλων των εποχών».

Το εξώφυλλο αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Με τίτλο «Ο θρίαμβός του», ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται σε φωτογραφία από χαμηλή γωνία να κοιτάζει προς τα πάνω και με έντονο φως στο φόντο, με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν να τον περιβάλλει φωτοστέφανο.

«Το Time Magazine έγραψε ένα σχετικά καλό κείμενο για μένα, αλλά η φωτογραφία ίσως είναι η χειρότερη όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social τα ξημερώματα της Τρίτης.

«Μου "εξαφάνισαν" τα μαλλιά και μετά έβαλαν κάτι να αιωρείται πάνω από το κεφάλι μου, που έμοιαζε με στέμμα, αλλά ένα εξαιρετικά μικρό στέμμα. Πραγματικά περίεργο!» σημείωσε.

«Ποτέ δεν μου άρεσε να βγάζω φωτογραφίες από χαμηλή γωνία, αλλά αυτή είναι μια πολύ κακή φωτογραφία και αξίζει να καταγγελθεί. Τι στο καλό κάνουν, και γιατί;» αναρωτήθηκε.

