Συντονισμός δράσεων που αφορούν ανάπτυξη και καινοτομία στην ατζέντα της 91ης ΓΣ της Hotrec είπε ο πρόεδρος της

Κρίσιμα θέματα, θα απασχολήσουν το διήμερο της 91ης Γενικής Συνέλευσης της Hotrec ανάμεσα στα οποία τον συντονισμό δράσεων εκπροσώπησης και διαμόρφωσης κοινών θέσεων για ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη και στην καινοτομία στον τομέα της φιλοξενίας, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Hotrec Aλέξανδρος Βασιλικός.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της 91ης Γενικής Συνέλευσης της HOTREC που διεξάγεται αυτό το διήμερο στην Πάφο ο κ. Βασιλικός ανέφερε πως « έχουμε τις πλατφόρμες οι οποίες μας απασχολούνε, ζούμε σε μια οικονομία η οποία έχει παγκοσμιοποιηθεί στην οποία υπάρχουν μεγάλοι παίχτες οι οποίοι ελέγχουν τις αγορές », προσθέτοντας πως είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα από ευρωπαϊκές νομοθεσίες να υπάρχει μια ισορροπία στην αγορά .

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις επίσης είναι , όπως είπε, ένα ένα ζήτημα το οποίο « μας απασχολεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε κάνει πάρα πολλά» όπως επίσης συνέχισε, και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού η οποία απασχολεί και αυτή όλα τα μέλη τους μέσα από ένα δημογραφικό ευρωπαϊκό το οποίο συνολικά δυσκολεύει την κατάσταση.

Αυτά σημείωσε ο πρόεδρος της Hotrec είναι τρεις βασικοί φάκελοί και αρκετοί άλλοι που θα συζητηθούν κατά την διάρκεια του διημέρου. Ο κ. Βασιλικός εξέφρασε την ικανοποίηση του που διεξάγεται ενόψει της Κυπριακής προεδρίας της ΕΕ η 91 Γενική Συνέλευση της Hotrec στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πάφο. Έχουμε συνέχισε, «μια πολύ βαριά ατζέντα, έχουμε πολύ σοβαρά θέματα τα οποία εξελίσσονται στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε κοντά μας τον ΠΑΣΥΞΕ ο οποίος στηρίζει τις θέσεις της Hotrec ».

Όπως εξήγησε ο κ. Βασιλικός υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι οριζόντια σε όλη την Ευρώπη και απασχολούν όλα τα μέλη τους .

Όλα αυτά τα γνωρίζεται και σε εθνικό επίπεδο είπε, προσθέτοντας πως είναι πολύ σημαντικό να προλαβαίνουμε και να κάνουμε στις Βρυξέλλες την δουλειά η οποία οφείλει να γίνει προκειμένου και οι ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες συνήθως τις νιώθουμε εθνικά μετά από κάποιο διάστημα να τις επηρεάζουμε εν τη γενέσει τους, κατέληξε.