Ως τις 12:00 η εξυπηρέτηση του κοινού στο Τμήμα Μετανάστευσης την Παρασκευή

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα επαναρχίσει κανονικά τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025.

Στο πλαίσιο προγραμματισμένης αναβάθμισης των μηχανογραφικών του συστημάτων, την Παρασκευή, τα σημεία εξυπηρέτησης κοινού του Τμήματος Μετανάστευσης για παραλαβή αιτήσεων θα εξυπηρετούν το κοινό μόνο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Μετανάστευσης, η προσωρινή διακοπή αφορά στην εξυπηρέτηση του κοινού τόσο στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Μετανάστευσης στη Λευκωσία, όσο και στα Επαρχιακά Κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας.

Το Τμήμα Μετανάστευσης εκφράζει εκ των προτέρων τις απολογίες του για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκληθεί στο κοινό λόγω της προσωρινής διακοπής και ευχαριστεί για την κατανόηση.

