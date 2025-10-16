Στα € 29,4 δισ. η αξία των online δαπανών στην Ελλάδα

Ανοδική παραμένει η πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση ηλεκτρονικού εμπορίου της Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi, της ευρωπαϊκής εταιρείας PayTech, για το 2024. Όπως αποτυπώνεται στα ευρήματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με εστίαση στην ελληνική αγορά, η συνολική αξία των online δαπανών στη χώρα εκτιμάται στα € 29,4 δισ., παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με τα € 17,5 δισ. του 2023.

Την ανάπτυξη αυτή τροφοδοτούν τρεις βασικοί κλάδοι, που αναδεικνύονται σε κινητήριους μοχλούς της εγχώριας αγοράς: ο τουρισμός, τα καταναλωτικά αγαθά και εστίαση - με την ενισχυμένη παρουσία τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο να διαμορφώνει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, και να μετασχηματίζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ο τουρισμός

Όπως και στην «παραδοσιακή» οικονομία, έτσι και στην ψηφιακή, ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Σύμφωνα με την έκθεση, κατά το περασμένο έτος, το 29% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου προχώρησε σε online κράτηση ξενοδοχείου, ενώ το 26% αγόρασε αεροπορικά εισιτήρια επίσης μέσω διαδικτύου. Τα υψηλά αυτά ποσοστά συνδέονται με το γεγονός ότι οι κρατήσεις πραγματοποιούνται πλέον γρήγορα, εύκολα και με διαφάνεια, αλλάζοντας τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλοεπιδρούν με τις υπηρεσίες τουρισμού και αξιοποιούν τις δυνατότητές τους. Με δεδομένο ότι οι δαπάνες στον κλάδο ανέρχονται στα € 9,1 δισ., γίνεται σαφές πως οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στις ευκολίες που προσφέρει ο online προγραμματισμός ταξιδιών.

Καταναλωτικά αγαθά

Η κατηγορία των καταναλωτικών αγαθών παρουσιάζει, και αυτή, αξιοσημείωτη διεύρυνση στις αγορές μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 50% των ερωτηθέντων επιλέγει να αγοράζει ρούχα, το 37% είδη φαρμακείου, ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσοστό της τάξης του 23% προμηθεύεται ηλεκτρικές συσκευές online.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι το e-commerce πλέον δεν αφορά μόνο περιστασιακές αγορές, αλλά έχει εξελιχθεί σε βασικό δίαυλο καθημερινής κατανάλωσης: από την ένδυση και τις ηλεκτρικές συσκευές έως τα είδη πρώτης ανάγκης, οι καταναλωτές επιλέγουν το διαδίκτυο για την ταχύτητα, την ευκολία και τη μεγάλη γκάμα επιλογών που τους προσφέρει.

Η εστίαση

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της εστίασης καθώς το 45% των ερωτηθέντων παραγγέλνει φαγητό online τουλάχιστον μία φορά τον μήνα - μια συνήθεια που έχει πλέον παγιωθεί, δημιουργώντας νέα πρότυπα εξυπηρέτησης, από το γρήγορο delivery μέχρι την εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη σε εφαρμογές και πλατφόρμες.

Η δυναμική αυτή αναδεικνύει την επέκταση της online κατανάλωσης σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας - μια τάση που δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, που καλούνται να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους σε ένα περιβάλλον αυξημένων προσδοκιών.

Ψηφιακές πληρωμές

Με τους καταναλωτές να δίνουν προτεραιότητα στην ευκολία στις αγορές τους, οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποτελούν καθοριστικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς τους επιτρέπουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και στον ψηφιακό κόσμο.