Υπό πλήρη έλεγχο δασικές πυρκαγιές σε περιοχές της κοινότητας Δρούσειας

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκαν τρεις δασικές πυρκαγιές σε περιοχές της κοινότητας Δρούσειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, 2025, εκδηλώθηκαν 3 πυρκαγιές σε περιοχές της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις 19:05 στο δρόμο που συνδέει την κοινότητα Δρούσειας με το Προδρόμι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

Τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο στις 20:05 αφού έκαψαν συνολική έκταση 4 δεκαρίων με άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 3 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών διερευνώνται.