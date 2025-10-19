Φεστιβάλ παράδοσης στην Αμαργέτη με ανάδειξη των τοπικών προϊόντων

Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν για την Αμαργέτη η σημερινή με την διοργάνωση του φεστιβάλ παράδοσης της κοινότητας μέσα από το οποίο αναβίωσε ο τρόπος ζωής στα παλιά χρόνια στην Κύπρο.

Το Φεστιβάλ “Η Αμαργέτη της Παράδοσης” ανέδειξε τις τοπικές παραδόσεις, τις τέχνες και τις χειροτεχνίες, καθώς και τα τοπικά προϊόντα.

Οι επισκέπτες ,σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Αμαργέτης Αλέξανδρο Νικολάου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών όπως κέντημα και ύφανση, κεραμική, ζωγραφική, καλαθοπλεχτική και μεταξοϋφαντική. Επίσης στο πλαίσιο του φεστιβάλ έγιναν, όπως είπε, επιδείξεις μαγειρικής, όπου οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για το πώς παράγεται το χαλλούμι και η αναρή, ο παλουζές, το ρέσι, τα κουλουρούθκια με το έψιμα και τα καττιμέρκα.

Ακόμη έγινε όργωμα με βόδια και ακολούθως αναβίωση γεμίσματος της στάμνας. Υπήρχε ακόμη και φάρμα με ζώα από την καθημερινότητα των κατοίκων της παλιάς εποχής.

Πρόσθεσε πως στο χώρο του φεστιβάλ τοποθετήθηκε ένα παραδοσιακό πατητήρι σταφυλιών, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής κρασιού. Στον παραδοσιακό ελιόμυλο του χωριού έγινε επίδειξη της διαδικασίας έκθλιψης της ελιάς και στους επισκέπτες προσφέρθηκε καπήρα.

Οι ντόπιοι παρουσίασαν ακόμη μια παραδοσιακή τεχνική αλωνίσματος με τη χρήση μιας παλιάς αλωνιστικής μηχανής που ονομάζεται πατόζα, η οποία διαχωρίζει τα κοτσάνια και τον φλοιό από τους κόκκους των σιτηρών. Ακόμη το φεστιβάλ περιλάμβανε ξενάγηση στο Λαογραφικό μουσείο και στην έκθεση παλιών φωτογραφιών.

Εκπρόσωποι από δύο ευρωπαϊκές πλατοφόρμες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ με εκπροσώπους το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ εργάζονται ήδη για την μετεξέλιξη της Αμαργέτης σε αειφόρο τουριστική κοινότητα. Στο φεστιβάλ έγινε και έκθεση παλαιών αυτοκινητήτων, ενώ αυτόμ περιλάμβανε και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από το μουσικό σχήμα Δίας και τον Λαογραφικό Όμιλο Αφροδίτη.

Τέλος στο φεστιβάλ προσφέρθηκαν δωρεάν ζιβανία, χαλούμι , ψωμί, του ξυλόφουρνου, παλουζές και καπήρα με ελαιόλαδο.