Στο ΓΝ Πάφου εργαζόμενος που κατάπιε καυστικό υγρό αντί για νερό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Εργαζόμενος στην βιομηχανική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας  της επαρχίας Πάφου, που ασχολείτο με κατασκευή και επιδιόρθωση «τζακούζι» μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου  Πάφου.

Σύμφωνα με  τις προκαταρκτικές εξετάσεις  που συνέλεξε η Αστυνομία και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ο εργαζόμενος φέρεται να κατάπιε καυστικό υγρό σε μπουκάλι για νερό το οποίο το εξέλαβε ως νερό.

Ο εργαζόμενος που κατάγεται από την Κροατία  όταν το αντιλήφθηκε αμέσως πήρε νερό , έκανε μετό και ακολούθως μεταφέρθηκε στο ΓΝ Πάφου όπου και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία.

