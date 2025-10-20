Παραλαβή νέων οχημάτων για την ενίσχυση του στόλου του Δ. Πόλης Χρυσοχούς

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς προχώρησε σήμερα Δευτέρα κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, στην παραλαβή δύο νέων οχημάτων, τα οποία συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Δήμου και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς, τα οχήματα που παρελήφθησαν περιλαμβάνουν δύο ημιφορτηγά οχήματα μάρκας IVECO τελευταίας τεχνολογίας με ανατρεπόμενη κάσα, τα οποία πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων και ασφάλειας.

Με τη σημερινή παραλαβή των νέων οχημάτων, γίνεται ακόμη ένα βήμα προς έναν πιο καθαρό και σύγχρονο Δήμο.

Η ανανέωση του στόλου του Δήμου μας ήταν αναγκαία και αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδίου αναβάθμισης των δημοτικών υπηρεσιών.

Το κόστος αγοράς των δύο οχημάτων ανήλθε σε €117 880.00 + ΦΠΑ, καταλήγει η ανακοίνωση.