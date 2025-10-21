Το Παν.Νεάπολις Πάφος στο EMERGE Staff Week 2025

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμμετείχε ενεργά στην Εβδομάδα Προσωπικού (StaffWeek) και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (GoverningBoard) της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας EMERGE – Empowering the Margins of Europethrough Regional and Global Engagement, που πραγματοποιήθηκαν από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025 στο Πανεπιστήμιο Rennes 2 και στο Πανεπιστήμιο BretagneSud στη Γαλλία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση συγκέντρωσε Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Διευθυντές Έργου, στελέχη επικοινωνίας, τεχνικούς οπτικοακουστικών μέσων και διοικητικά στελέχη από τα εννέα πανεπιστήμια της Συμμαχίας, με στόχο την αποτίμηση του πρώτου έτους λειτουργίας της EMERGE και τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων.

Όπως αναφέρεται η EMERGE, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 στο πλαίσιο της δράσης European Universities του προγράμματος Erasmus+, ενώνει εννέα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες: UniversityofLimerick (συντονιστής, Ιρλανδία), Université Rennes 2 και Université BretagneSud (Γαλλία), UniversidadedaCoruña (Ισπανία), Europa-UniversitätFlensburg (Γερμανία), InlandNorwayUniversityofAppliedSciences (Νορβηγία), UniverzitaMatejaBela (Σλοβακία), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα) και Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος (Κύπρος).

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια και συναντήσεις συντονισμού για τις ομάδες επικοινωνίας, οπτικοακουστικών τεχνικών και διοίκησης, με έμφαση στη βελτίωση της συνεργασίας, στη μέτρηση του αντίκτυπου και στη διαμόρφωση της κοινής ταυτότητας της Συμμαχίας. Παράλληλα, οι Πρυτάνεις και Πρόεδροι των πανεπιστημίων συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Bretagne Sud στο Lorient, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για ένα συμπεριληπτικό και ανθεκτικό ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, δήλωσε πως η EMERGE αποτελεί ένα νέο μοντέλο ευρωπαϊκής συνεργασίας, που ενώνει πανεπιστήμια μέσα από κοινές αξίες και απτές περιφερειακές δράσεις. Για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, συνέχισε, «η Συμμαχία αυτή είναι όχι μόνο μια δέσμευση για ακαδημαϊκή αριστεία και κινητικότητα, αλλά και ένας τρόπος να δώσουμε φωνή και ευκαιρίες σε κοινότητες που βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής ποικιλομορφίας.»

Η Εβδομάδα Προσωπικού EMERGE 2025 σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην εδραίωση της ταυτότητας και της συνεργασίας των εταίρων. Η επόμενη φάση του έργου θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, στην ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη διεύρυνση των συνεργειών με τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη.

Σχετικά με την EMERGE Η EMERGE – EmpoweringtheMarginsofEuropethroughRegionalandGlobalEngagement συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να ενδυναμώσει τις γεωγραφικές και κοινωνικές «παρυφές» της Ευρώπης, προάγοντας την ένταξη, τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συνεργασία στην ανώτατη εκπαίδευση.