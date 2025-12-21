Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πιο χαμηλά τα «κόκκινα» δάνεια: Καθοριστικός ο ρόλος εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων έπαιξαν και παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς απέκτησαν μεγάλο όγκο προβληματικών δανείων, ελαφρύνοντας τους ισολογισμούς των τραπεζών και δημιουργώντας μια δευτερογενή αγορά διαχείρισης χρέους

Τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) επιβεβαιώνει μια αισθητή βελτίωση: ο δείκτης ΜΕΔ υποχώρησε στο 2,3% (εξαιρουμένων των δανείων προς κεντρικές τράπεζες) στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 2,9% στο τέλος Ιουνίου 2025. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, αν αναλογιστούμε ότι το 2019 το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνούσε το 27%. Ωστόσο, παρά τη μείωση, η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ποσοστό ΜΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι η πρόκληση παραμένει και απαιτε...

