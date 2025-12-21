«Ζωντανεύοντας τα «Έθιμα του Δωδεκαημέρου» στην καρδιά της Πάφου

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Πάφο η εκδήλωση «Έθιμα Δωδεκαημέρου», η οποία διοργανώθηκε από τον Λαογραφικό Όμιλο ΚΤΗΜΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, πλησίον της Δημοτικής Αγοράς .

Η εκδήλωση ταξίδεψε το κοινό πίσω στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της κυπριακής παράδοσης και των εορταστικών εθίμων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πάφου και ανέδειξε, για ακόμη μία χρονιά, τον πλούτο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να βιώσουν τα έθιμα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Το κοινό απόλαυσε παραδοσιακό κυπριακό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, αναπαραστάσεις εθίμων και θεματικές εκθέσεις, ενώ δεν έλειψαν οι γιορτινές δραστηριότητες που δημιούργησαν ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, παραδοσιακά κεράσματα, κοπή βασιλόπιτας, παρουσία του Αγίου Βασίλη με δώρα για τα παιδιά, καθώς και εκθέσεις καρτών, φωτογραφίας, ζυμωμάτων και του παραδοσιακού τραπεζιού του Αγίου Βασίλη.

Ο Δήμος Πάφου, με σταθερή προσήλωση στην πολιτιστική ανάπτυξη, συνεχίζει να στηρίζει και να προωθεί ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις που ενισχύουν τη βιωματική σχέση των πολιτών με την παράδοση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση και μετάδοση των τοπικών εθίμων στις νεότερες γενιές, καταλήγει η ανακοίνωση.