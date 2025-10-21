Αδιανόητο το 2025 να παραδίδονται τέτοιες αίθουσες για μαθητές λέει ο αντιδήμαρχος Πάφου

Αδιανόητο το 2025 να παραδίδονται τέτοιες αίθουσες για μαθητές αναφέρει ο αντιδήμαρχος Πάφου Αγγελος Ονησιφόρου με αφορμή την μεταφορά τριών προπαρασκευασμένων αιθουσών στο Λύκειο Κύκκου.

Σήμερα αναφέρει έφτασαν στο Λύκειο Κύκκου τρεις προκατασκευασμένες αίθουσες για να στεγάσουν μαθητές. Η εικόνα τους όμως προσθέτει προκαλεί θλίψη και οργή.

Οι αίθουσες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση,σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του με εμφανή σημάδια φθοράς, ακαταλληλότητας και εγκατάλειψης.

Είναι ντροπή προσθέτει να μιλάμε για σύγχρονη εκπαίδευση και να στέλνονται τέτοιες εγκαταστάσεις για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς που καθημερινά δίνουν μάχη σε δύσκολες συνθήκες.

Δεν γνωρίζουμε ποιος αποφάσισε την αποστολή αυτών των αιθουσών, αλλά σίγουρα δεν έλαβε υπόψη του ούτε το κόστος μεταφοράς, ούτε την αξιοπρέπεια του σχολείου, ούτε κυρίως τους ίδιους τους μαθητές.

Η Παιδεία αξίζει σεβασμό σημειώνει λέγοντας πως οι μαθητές μας αξίζουν ασφαλείς, καθαρές και ανθρώπινες συνθήκες μάθησης όχι “λύσεις” που προσβάλλουν την ίδια την έννοια του σχολείου.