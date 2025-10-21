Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Βλέπει νέα δυναμική στο Κυπριακό ο Γκουτέρες, μετά την εκλογή Ερχιουρμάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ενθαρρύνει τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν τη συγκυρία

Είναι εφικτή περαιτέρω πρόοδος στο Κυπριακό εφόσον οι δυο πλευρές παραμείνουν προσηλωμένες σε αυτό, εκτιμά ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με πηγές των ΗΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ σε σχέση με την παραπέρα πορεία στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού μετά την ανάδειξη της νέας ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων, οι πηγές των ΗΕ επεσήμαναν πως ο κ. Γκουτέρες, "ενθαρρύνει τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν τη νέα δυναμική", υπογραμμίζοντας ότι "εφόσον παραμείνουν προσηλωμένες, είναι εφικτή περαιτέρω πρόοδος".

Ανέφεραν ακόμη πως ο κ. Γκουτέρες προσβλέπει σε συνεργασία με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, με στόχο τη συνέχιση της προόδου που σημειώθηκε στις δύο άτυπες διερευμένες συναντήσεις για το Κυπριακό που φιλοξένησε τον Μάρτιο και τον Ιούλιο.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΟΗΕΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣΓΓ ΟΗΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα