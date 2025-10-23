Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αποδεσμεύονται σταδιακά οι αστυνομικοί από καθήκοντα μη αστυνομικής φύσεως

Σε εφαρμογή σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Δύναμης

Σε νέα βάση τίθεται το διαχρονικό αίτημα της Αστυνομίας Κύπρου για την αποδέσμευση των μελών της από καθήκοντα που δεν εμπίπτουν στον πυρήνα της αστυνομικής δράσης. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Μάριο Χαρτζιώτη, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Μετανάστευσης, Νικόλα Ιωαννίδη, του Αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη και υπηρεσιακών παραγόντων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη να απαλλαγεί η Αστυνομία από καθήκοντα που χαρακτηρίζονται «μη αστυνομικής φύσεως», όπως διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών, τη φύλαξη ή μεταφορά μεταναστών, και άλλες διοικητικές εργασίες που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Μετανάστευσης.

Σταδιακή αποδέσμευση και μεταφορά αρμοδιοτήτων

Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε, η αποδέσμευση των μελών της Δύναμης θα υλοποιηθεί σταδιακά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Οι σχετικές αρμοδιότητες θα μεταφερθούν, κατά κύριο λόγο, στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, με στόχο την εξειδίκευση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων αυτών.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Αστυνομίας, προκειμένου να επικεντρωθεί σε καθαρά αστυνομικά καθήκοντα πρώτης γραμμής. Στόχος είναι η βελτίωση της ανταπόκρισης της Δύναμης σε τομείς αιχμής, όπως η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, η πάταξη της παράνομης εργοδότησης και η εξάρθρωση των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης προσώπων.

Η υλοποίηση της απόφασης αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, της παράνομης εργοδότησης και της καταπολέμησης των δικτύων παράνομης διακίνησης προσώπων.

Τέλος, επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων φορέων για συνέχιση της αγαστής συνεργασίας και επικοινωνίας, με στόχο την επίτευξη απτών και ουσιαστικών αποτελεσμάτων προς όφελος της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

 

