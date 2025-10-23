Μάχη για τη σωτηρία της δεξαμενής του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στον Στρόβολο - Προχωρά ο δρόμος, λένε τα Δημόσια Έργα

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου συζητήθηκε σήμερα, το ζήτημα της κατασκευής του νέου δρόμου που θα ενώνει τη λεωφόρο Στροβόλου με τη λεωφόρο Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το έργο, το οποίο θεωρείται κομβικής σημασίας για την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου, προβλέπεται να περάσει μέσα από παλιά δεξαμενή νερού, την οποία κάτοικοι και αρχαιολόγοι ζητούν να διασωθεί ως μνημείο ιστορικής αξίας.

Για το θέμα έγραψε ο «Π» και το 2020, όταν για πρώτη φορά υπήρξαν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής.

Η δεξαμενή, διαστάσεων περίπου 26 επί 26 μέτρα, χρονολογείται -σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων- από το 1817 και αποδίδεται στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, τη χρηματοδότησε για την άρδευση και ύδρευση της περιοχής. Είναι γνωστή ως «το νερό του Δεσπότη» και, σύμφωνα με τους κατοίκους, αποτέλεσε θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη του Στροβόλου τον 19ο αιώνα.

Ο διευθυντής Δημοσίων Έργων, Λευτέρης Ελευθερίου, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ανέφερε ότι έχουν εξεταστεί όλες οι τεχνικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, όμως καμία δεν επιτρέπει τη διατήρηση της δεξαμενής χωρίς να ανατραπεί ο σχεδιασμός του δρόμου. Όπως σημείωσε, το έργο εντάσσεται στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας και αναμένεται να μειώσει την κυκλοφοριακή επιβάρυνση στη λεωφόρο Μακεδονίτισσας κατά περίπου 65% έως το 2034.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, αν και αρχικά είχε ταχθεί υπέρ της κήρυξης της δεξαμενής ως «μνημείου Β’ κατηγορίας», στη συνέχεια συναίνεσε στην προώθηση του έργου, θεωρώντας ότι η ανάγκη για τη δημιουργία του δρόμου υπερισχύει. Η εκπρόσωπός του ωστόσο παραδέχθηκε ότι η αρχική θέση ήταν η διατήρηση της δεξαμενής και αναγνώρισε την ιστορική της σημασία, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιώσει με βεβαιότητα τη σύνδεσή της με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.

Τα αιτήματα των κατοίκων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, από την πλευρά του, υπενθύμισε ότι στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου είχε τεθεί ρητά η διατήρηση της δεξαμενής, τονίζοντας πως οι όροι αυτοί είναι δεσμευτικοί. Αντίθετα, το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η Πολεοδομία και το Υπουργείο Μεταφορών υποστηρίζουν ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει, καθώς είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Εκ μέρους των κατοίκων, ενώπιον της Επιτροπής μίλησε η Αντιγόνη Διάκου η οποία τόνισε ότι η δεξαμενή αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Στροβόλου, καθώς από αυτήν ξεκίνησαν τα αρδευτικά έργα και οι ελαιώνες που ευεργέτησαν την κοινότητα. «Ένα έργο 200 ετών που συνέβαλε στην ευημερία του τόπου δεν πρέπει να καταστραφεί σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι κάτοικοι αντιδρούν επίσης, όπως αναφέρθηκε για την διπλή καταστροφή που θα επιφέρει το έργο, δηλαδή μια περιβαλλοντική καταστροφή που επηρεάζει το Γραμμικό πάρκο και τον βιότοπο του Πεδιαίου ποταμού και μια πολιτιστική καταστροφή καθώς η χάραξη του διαπερνά την υφιστάμενη ιστορική δεξαμενή του Τσιφλικιού του Στροβόλου αντί να την αναδυκνύει.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, βουλευτές όλων των κομμάτων επέκριναν το γεγονός ότι ο δρόμος, αν και σχεδιάστηκε από το 1990, δεν έχει ακόμη αρχίσει να κατασκευάζεται, ζητώντας παράλληλα να διερευνηθούν εξαντλητικά όλες οι δυνατότητες διάσωσης της δεξαμενής προτού ληφθεί η οριστική απόφαση για την υλοποίηση του έργου.