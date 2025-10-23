Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αστυνομία: Ποιοι 15 αστυνομικοί προάγονται σε Ανώτερους Αστυνόμους - Δείτε τη λίστα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι προαγωγές τίθενται σε ισχύ από τις 20 Οκτωβρίου 2025 και 23 Οκτωβρίου 2025 αντίστοιχα.

Δεκαπέντε μέλη της Αστυνομίας Κύπρου προάγονται στον βαθμό του Ανώτερου Αστυνόμου, σύμφωνα με απόφαση που εγκρίθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κατόπιν σύστασης του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστοκλή Αρναούτη, βάσει του άρθρου 16 του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 (Ν.73(Ι)/2004).

Οι προαγωγές τίθενται σε ισχύ από τις 20 Οκτωβρίου 2025 και 23 Οκτωβρίου 2025 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, από τις 20 Οκτωβρίου 2025 προαγωγή πήραν οι:

1. Ιωνάς Σοφοκλής

2. Τσαππής Νικόλας

3. Γεωργίου Αντώνης

4. Χινινός Γεώργιος

5. Αγγελίδης Ανδρέας

6. Κουντουρέσιης Παναγιώτης

7. Σωτηριάδης Ιωάννης

8. Χρυσοστόμου Νικόλας

9. Ερωτοκρίτου Ερωτόκριτος

10. Μούης Χρίστος

11. Χατζήκυριακου Θωμάς

12. Νικολεττής Μάρκος

13. Φιλιππίδης Χαράλαμπος

14. Αριστείδου Στέλιος

Από τις 23/10/2025

1. Ερωτοκρίτου Κλείτος

Τις προαγωγές υπογράφει ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, με κοινοποίηση στον Υπαρχηγό και τους Βοηθούς Αρχηγούς, Διευθυντή Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα