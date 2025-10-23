Αστυνομία: Ποιοι 15 αστυνομικοί προάγονται σε Ανώτερους Αστυνόμους - Δείτε τη λίστα

Δεκαπέντε μέλη της Αστυνομίας Κύπρου προάγονται στον βαθμό του Ανώτερου Αστυνόμου, σύμφωνα με απόφαση που εγκρίθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κατόπιν σύστασης του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστοκλή Αρναούτη, βάσει του άρθρου 16 του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 (Ν.73(Ι)/2004).

Οι προαγωγές τίθενται σε ισχύ από τις 20 Οκτωβρίου 2025 και 23 Οκτωβρίου 2025 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, από τις 20 Οκτωβρίου 2025 προαγωγή πήραν οι:

1. Ιωνάς Σοφοκλής

2. Τσαππής Νικόλας

3. Γεωργίου Αντώνης

4. Χινινός Γεώργιος

5. Αγγελίδης Ανδρέας

6. Κουντουρέσιης Παναγιώτης

7. Σωτηριάδης Ιωάννης

8. Χρυσοστόμου Νικόλας

9. Ερωτοκρίτου Ερωτόκριτος

10. Μούης Χρίστος

11. Χατζήκυριακου Θωμάς

12. Νικολεττής Μάρκος

13. Φιλιππίδης Χαράλαμπος

14. Αριστείδου Στέλιος

Από τις 23/10/2025

1. Ερωτοκρίτου Κλείτος

Τις προαγωγές υπογράφει ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, με κοινοποίηση στον Υπαρχηγό και τους Βοηθούς Αρχηγούς, Διευθυντή Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών.