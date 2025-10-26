Διακοπή Υδροδότησης στον Δ.Πόλης Χρυσοχούς λόγω βλάβης

Διακοπή Υδροδότησης σημειώθηκε στον Δ. Π. Χρυσοχούς λόγω βλάβης.

Ο Δ.Πόλης Χρυσοχούς ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Κυριακή 26/10/2025, λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης.

Η διακοπή θα επηρεάσει στο Νέο Χωριό, τις οδούς Λάμπη Μικελλίδη, Λαπήθου, Αγίας Ζώνης, μέρος της οδού Ηλία Ταύρου και την λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην κοινότητα Αργάκας.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για αποκατάσταση αναφέρει ο Δήμος και ευχαριστεί τους επηρεαζόμενους για την κατανόηση.