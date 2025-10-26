Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νομιμοποίηση της κάνναβης προτείνει το Volt

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πρόταση για τη νομιμοποίηση και ρύθμιση της κάνναβης στην Κύπρο καταθέτει το Volt, επισημαίνοντας ότι η σημερινή αυστηρή ποινικοποίηση μικροκατοχής επιβαρύνει τα δικαστήρια, στιγματίζει τους νέους και ενισχύει τη μαύρη αγορά.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Volt αναφέρει πως η πρόταση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης πολιτικής για ενήλικες άνω των 18 ετών.

Σύμφωνα με το Volt, η ρύθμιση της κάνναβης θα έχει πολλαπλά οφέλη, όπως κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Όπως σημειώνει, η ιατρική χρήση της θα ενταχθεί στο ΓεΣΥ, η εξάρτηση θα αντιμετωπίζεται με ιατρική προσέγγιση αντί ποινικής δίωξης, ενώ η βιομηχανική κάνναβη θα προωθηθεί ως βιώσιμη εναλλακτική για χαρτί, υφάσματα και βιοκαύσιμα. Παράλληλα, το Volt καλεί την κοινωνία, τους φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στον δημόσιο διάλογο για μια νέα πολιτική για την κάνναβη που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και την πρόοδο.

