Η ΕΤΑΠ Πάφου στην Αρμενία και Γεωργία για προώθηση του τουρισμού

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Υφυπουργείου Τουρισμού συμμετέχει για πρώτη φορά από τις 28 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025 σε εργαστήρια/παρουσιάσεις στις πόλεις Τιφλίδα και Γερεβάν.

Η εν λόγω διοργάνωση είναι μια πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Τουρισμού και η δράση αυτή για την ΕΤΑΠ Πάφου στόχο έχει την ενημέρωση εμπορικών συνεργατών/ τουριστικών πρακτόρων και την προώθηση της “Πάφου” ως τουριστικός προορισμός.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η αγορά της Αρμενίας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια κάποια κινητικότητα με ναυλωμένες πτήσεις προς την Πάφο κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο ενώ για τον χειμώνα 2025-2026 εκτελούνται 2 τακτικές εβδομαδιαίες πτήσεις από την Wizz air από το Γερεβάν προς Πάφο.

Η όλη προσπάθεια συμμετοχής σε εκθέσεις και εργαστήρια, η φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων, ενέργειες δημοσίων σχέσεων και άλλες προωθητικές ενέργειες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών των φορέων και επιχειρηματιών της Πάφου, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Hermes Αirports και άλλων, για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και προσέλκυση επισκεπτών σε ολόχρονη βάση.