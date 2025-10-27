Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Η ΕΤΑΠ Πάφου στην Αρμενία και Γεωργία για προώθηση του τουρισμού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Υφυπουργείου Τουρισμού συμμετέχει για πρώτη φορά από τις 28 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025 σε εργαστήρια/παρουσιάσεις στις πόλεις Τιφλίδα και Γερεβάν.

Η εν λόγω διοργάνωση είναι μια πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Τουρισμού και η δράση αυτή για την ΕΤΑΠ Πάφου στόχο έχει την ενημέρωση εμπορικών συνεργατών/ τουριστικών πρακτόρων και την προώθηση της “Πάφου” ως τουριστικός προορισμός.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η αγορά της Αρμενίας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια κάποια κινητικότητα με ναυλωμένες πτήσεις προς την Πάφο κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο ενώ για τον χειμώνα 2025-2026 εκτελούνται 2 τακτικές εβδομαδιαίες πτήσεις από την Wizz air από το Γερεβάν προς Πάφο.

Η όλη προσπάθεια συμμετοχής σε εκθέσεις και εργαστήρια, η φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων, ενέργειες δημοσίων σχέσεων και άλλες προωθητικές ενέργειες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών των φορέων και επιχειρηματιών της Πάφου, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Hermes Αirports και άλλων, για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και προσέλκυση επισκεπτών σε ολόχρονη βάση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα