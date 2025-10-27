Cyprus Networking Forum - CNF - 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 2025 Εκπαιδευτική Δράση: «Αναδυόμενες Τεχνολογίες - Διαμορφώνοντας τη Μάθηση του Μέλλοντος» (NEXTGEN)

To Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation) διοργάνωσαν εκπαιδευτική δράση με θέμα «Αναδυόμενες Τεχνολογίες – Διαμορφώνοντας τη Μάθηση του Μέλλοντος» με στόχο τη συνάντηση εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών, συμβούλων και γονέων για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών γύρω από τον ρόλο της τεχνολογίας στη μάθηση του μέλλοντος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025, 18:30-22:30 στο κέντρο Nola στην Πάφο, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο προώθησης των δράσεων του Cyprus Networking Forum (CNF) The Education Edition 2025 που εντάσσονται στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Digital Wellbeing@School (DWS) και PI-VET: Empowering the Innovation of VET.

Εστιάζοντας στις αναδυόμενες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, το CNF 2025 ανέδειξε τρόπους μέσα από τους οποίους η εκπαιδευτική εμπειρία μεταφέρεται από τις αίθουσες διδασκαλίας σε περιβάλλοντα άτυπης μάθησης.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της εκπαιδευτικής τεχνολογίας μέσα από καινοτόμες παρουσιάσεις, διαδραστικά εργαστήρια και τεχνολογικές γωνιές. Στην εκδήλωση έγιναν, ανάμεσα σε άλλα, εισηγήσεις: «Αναδυόμενες τεχνολογίες και η εφαρμογή τους στην εκπαίδευση του σήμερα», όπου συζητήθηκαν θέματα δεοντολογίας, ασφάλειας και προκλήσεων και «Μεσαιωνικά Παραμύθια της Κύπρου: Επαναπροσδιορίζοντας την Προφορική Παράδοση με την Τεχνητή Νοημοσύνη», όπου παρουσιάστηκε ένα διαθεματικό μοντέλο δημιουργικής διδασκαλίας.

Παράλληλα, στη Διαδραστική Τεχνολογική Γωνιά και στα Θεματικά Περίπτερα παρουσιάστηκαν καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και έτοιμο προς χρήση υλικό, με πρακτικές εφαρμογές που μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα στην τάξη. Έγιναν αναφορές στα έργα EULEP, e-Safety και EPALE CY, εστιάζοντας σε θέματα δεοντολογίας, ασφάλειας και σε νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Η εκδήλωση έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωριστούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για περαιτέρω συνεργασίες με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της τεχνολογίας.

Η εκδήλωση περιελάμβανε φαγητό και ποτό σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, κατάλληλη για κοινωνική δικτύωση. Η είσοδο ήταν ελεύθερη, με περιορισμένο αριθμό θέσεων, γι’ αυτό τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας βάσει του χρόνου εγγραφής.

Το CNF – The Education Edition έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντική ετήσια συνάντηση της εκπαιδευτικής κοινότητας της Πάφου, προσφέροντας χώρο δικτύωσης, ανταλλαγής καλών πρακτικών και ανοιχτού διαλόγου γύρω από την εκπαίδευση του αύριο.