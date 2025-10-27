Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κόσμος

Deal Στάρμερ και Ερντογάν για 20 Eurofighter - Στα 9 δισ. ευρώ η συμφωνία

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισεκατομμυρίων στερλινών (περίπου 9,4 δισ. ευρώ) για την προμήθεια 20 μαχητικών αεροσκαφών Typhoon, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ντάουνινγκ Στριτ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγωγική συμφωνία μαχητικών αεροσκαφών της τελευταίας γενιάς.

Η συμφωνία υπογράφηκε στην Άγκυρα, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Τουρκία, μετά από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την βρετανική Κυβέρνηση η προμήθεια των 20 Typhoon αναμένεται να εξασφαλίσει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί σημαντική ενίσχυση της βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας και «σώζει» τη γραμμή παραγωγής των Typhoon στο Γουόρτον της βορειοδυτικής Αγγλίας.

«Αυτή η ιστορική συμφωνία με την Τουρκία είναι μια νίκη για τους Βρετανούς εργαζομένους, μια νίκη για την αμυντική βιομηχανία και μια νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας ότι το Λονδίνο και η Άγκυρα «παίζουν καθοριστικό ρόλο στα δύο άκρα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων».

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, που συνοδεύει τον Βρετανό Πρωθυπουργό στην Άγκυρα, έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών σε μια γενιά», προσθέτοντας ότι η συμφωνία «θα κρατήσει τις γραμμές παραγωγής του Typhoon ενεργές για χρόνια» και «θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή».

Η κατανομή παραγωγής προβλέπει ότι περίπου το 37% κάθε αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το υπόλοιπο να προέρχεται από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος Eurofighter. Η πρώτη παράδοση των μαχητικών στην Τουρκία αναμένεται το 2030.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

