Έρχεται στην Κύπρο ο Μακρόν για την υπογραφή της στρατηγικής ατζέντας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας κ. Μπέντζιαμιν Χαντάντ, τον οποίον συνόδευε η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά.

Καλωσορίζοντας τον Γάλλο Υφυπουργό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη συνάντηση θα συζητήσουν με τον κ. Χαντάντ, πέντε ζητήματα.

Το πρώτο, όπως είπε, αφορά θέματα που άπτονται της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι «η Γαλλία είναι ένα από τα κράτη μέλη με τα οποία η Κύπρος μοιράζεται τις ίδιες απόψεις στα πλείστα από τα θέματα στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να συντονιστούμε ενόψει της Προεδρίας μας».

Το δεύτερο ζήτημα, πρόσθεσε, αφορά «την υπογραφή της στρατηγικής ατζέντας» των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας πως είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τον πολιτικό, τον οικονομικό και τον πολιτιστικό τομέα, ανάμεσα σε άλλους, και σημείωσε ότι το σχετικό έγγραφο θα οριστικοποιηθεί σύντομα, ώστε να υποδεχθεί στην Κύπρο τον Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν για τις σχετικές υπογραφές.

Πρόσθεσε ότι το τρίτο θέμα αφορά περιφερειακά ζητήματα που αγγίζουν και την Κυπριακή Προεδρία στην ΕΕ, επισημαίνοντας πως «είναι σημαντικό να συντονίσουμε τις δράσεις μας, ιδιαίτερα για χώρες της περιοχής με μεγάλο ενδιαφέρον για τη Γαλλία, όπως, για παράδειγμα, ο Λίβανος, που είναι η πλησιέστερη στην Κύπρο χώρα».

Αναφερόμενος στο τέταρτο ζήτημα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αυτό είναι το Κυπριακό «έχοντας υπόψη ότι η Γαλλία είναι η μόνη χώρα Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και χώρα μέλος της ΕΕ».

Και το πέμπτο ζήτημα, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αφορά τις προσπάθειες για πλήρη ένταξη στη Σιένγκεν μέχρι το 2026. «Εργαζόμαστε για την τεχνική πτυχή του θέματος», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας την ευχή να έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Από την πλευρά του ο Γάλλος Υφυπουργός είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο ίδιος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την Κύπρια ομόλογο του, σημειώνοντας πως εργάζονται στενά πάνω σε όλα αυτά τα θέματα.

Σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση που είχε με την ομόλογο του νωρίτερα σήμερα συζήτησαν σε λεπτομέρεια τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας πως «στόχος μας είναι να την οριστικοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν και πιστεύω είμαστε κοντά», αφού έχουν ετοιμαστεί οι τελευταίες τροποποιήσεις.

Πρόσθεσε ότι «η αίσθηση που έχω είναι πως θα είμαστε έτοιμοι να την οριστικοποιήσουμε τον Νοέμβριο, στις Βρυξέλλες, πριν την επίσκεψη του Προέρου Μακρόν στην Κύπρο. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε οικονομικά θέματα, σε ζητήματα Ενέργειας και σε θέματα άμυνας όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα διάφορα ευρωπαϊκά όργανα για να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας», είπε καταληκτικά.