Παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου "Απ' τα κοχύλια της ψυχής μου" στην Π. Χρυσοχούς

Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 (στις 5.00 μ.μ) θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη Χρυσοχούς, η παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου «Απ’ τα Κοχύλια της ψυχής μου», εργασία που υπογράφει ο συνθέτης Ανδρέας Α. Αρτέμης, κι ερμηνεύει εξ ολοκλήρου η Ελένη Ευσταθίου.

Στο ψηφιακό δίσκο (cd) ακούγονται συνθέσεις του Ανδρέα Α. Αρτέμη, σε στίχους γνωστών ελλαδιτών στιχουργών, (που ο συνθέτης συνεργάζεται μαζί τους από χρόνια), καθώς και γνωστά παραδοσιακά τραγούδια σε διασκευές του.

Η Ελένη Ευσταθίου γεννήθηκε στην Περιστερώνα και ζει στην Πόλη Χρυσοχούς. Μαθητεύει χρόνια με δάσκαλο της τον συνθέτη & ερμηνευτή Ανδρέα Α. Αρτέμη. Συμμετέχει στις συνθετικές δραστηριότητες του (παραστάσεις εντός κι εκτός Κύπρου, αλλά και σε δίσκους του).

Ερμηνεύει λαϊκά, παραδοσιακά κυπριακά, αλλά και τραγούδια από την ευρύτερη Ελλαδική στεριανή και νησιωτική χώρα, με όλα τα χαρακτηριστικά αυτών των γνωστών τραγουδιών τα «ηχοχρώματα». Αυτή είναι η πρώτη προσωπική δισκογραφική της εργασία.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 5.00 το απόγευμα (Παρασκευή 14/11/2025) στο χώρο του Polis Herb Garden & Restaurant. (Μακαρίου Γ΄, αρ.24, δίπλα από το μουσείο Πόλεως Χρυσοχούς).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: εισαγωγική αναφορά για τον δίσκο, από τον συνθέτη, ενώ η Ελένη Ευσταθίου θα αποδώσει (live) τραγούδια από την εργασία αυτή.

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση. (διάρκεια εκδήλωσης 90'). Προσωπικές προσκλήσεις δεν θα σταλούν.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.