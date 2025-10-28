Αεροσυνοδός αποκαλύπτει τη μυστική λέξη που χρησιμοποιεί το πλήρωμα για τους ελκυστικούς επιβάτες

Όπως δήλωσε στο eShores, αν ακούσετε έναν αεροσυνοδό να λέει τη λέξη «Bob» πρόκειται για το ακρωνύμιο του babe on board, δηλαδή, ωραίος/ωραία επιβάτης στο αεροσκάφος.

Αν κατά την αποβίβαση η αεροσυνοδός πει «cheerio», αυτό θα μπορούσε να είναι ένας κωδικός που σημαίνει ότι έχουν μυστικά αισθήματα για εσάς.

«Πάντα τρέχουμε πίσω στην κουζίνα και ενημερώνουμε το υπόλοιπο πλήρωμα για το πού κάθεται ο σέξι επιβάτης» είπε, και συνέχισε. «Θα είμαστε πολύ ευγενικοί μαζί τους και θα τους δώσουμε δωρεάν πράγματα. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αριθμοί τηλεφώνου έχουν σίγουρα γραφτεί σε χαρτοπετσέτες!»

Οι μυστικοί κώδικες των αεροσυνοδών

Υπάρχουν πολλοί άλλοι μυστικοί κωδικοί που χρησιμοποιούν τα πληρώματα καμπίνας για να μεταφέρουν μηνύματα εν πτήσει. Για παράδειγμα:

Το Mermaid (Γοργόνα) αφορά επιβάτες που σκόπιμα απλώνονται σε κενές θέσεις για να αποτρέψουν άλλους να καθίσουν στη σειρά τους.

Ο κωδικός 300 ή Angel (Άγγελος) υποδηλώνει ότι κάποιος έχει πεθάνει εν πτήσει.

Το «ABP», δηλαδή το able-bodied passengers, μεταφράζεται ως «ικανοί επιβάτες» και πρόκειται για εκείνα τα άτομα που το πλήρωμα μπορεί να στρατολογήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ένας άλλος μυστικός όρος είναι το «Gate Lice». Αναφέρεται σε επιβάτες, συχνά άπειρους, που συνωστίζονται ή σχηματίζουν ουρά σε μια πύλη, μπλοκάροντας την περιοχή επιβίβασης και εμποδίζοντας τους επιβάτες της πρώτης και της Business Class να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο όταν έρθει η σειρά τους.

Το VIP δεν σημαίνει αυτό που φαντάζεστε. Προκύπτει από το Very Irritating Person και χρησιμοποιείται για ενοχλητικούς επιβάτες.

Τέλος, αν σας αποκαλέσουν Philip σημαίνει ότι έχετε εκνευρίσει τους αεροσυνοδούς. Ο όρος προκύπτει από το PILP, δηλαδή Passenger I’d Like to Punch, και στην πορεία μεταλλάχθηκε για να θυμίζει το όνομα.

