Στη Βουλή τα έξι φορολογικά νομοσχέδια - Οι αλλαγές που έρχονται

Στην Βουλή κατατέθηκαν σήμερα τα έξι φορολογικά νομοσχέδια που ενέκρινε κατά τη χθεσινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για τα εξής:

Νόμος που τροποποιεί τους περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους,

Νόμος που τροποποιεί τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους,

Νόμος που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους,

Νόμος που τροποποιεί τους περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους,

Νόμος που τροποποιεί τους περί Εισπράξεως Φόρων Νόμους,

Νόμος που τροποποιεί τους περί Χαρτοσήμων Νόμους.

Με βάση τα νομοσχέδια θα εφαρμοστεί οριζόντια αύξηση του αφορολόγητου ποσού από €19.500 σε €20.500.

Στις περιπτώσεις όπου το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα των συζύγων ή συμβίων είναι μικρότερο των €80.000, ή για πολύτεκνες οικογένειες μικρότεριο των €100.000, ή για μονήρεις κάτω από €40.000, θα παραχωρούνται οι ακόλουθες φορολογικές απαλλαγές: για κάθε τέκνο €1.000, για τις μονογονεϊκές οικογένειες €2.000 για κάθε τέκνο. Παράλληλα, για κάθε φοιτητή θα παρέχεται ελάφρυνση €1.000 και για τόκους εξυπηρετούμενου δανείου ή για ενοίκιο κύριας κατοικίας θα παρέχεται έκπτωση €1.500. Επίσης για ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας ή για αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος παραχωρείται έκπτωση €1.000.

Επιχειρήσεις

Σε σχέση με τις επιχειρήσεις, καταργείται η λογιζόμενη διανομή μερίσματος στα κέρδη που αποκτώνται μετά την 01/01/2026, μειώνεται ο συντελεστής επιβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί της πραγματικής διανομής μερίσματος από 17% στο 5% για κέρδη που θα δημιουργηθούν μετά την περίοδο 01/10/2026, ενώ καταργείται η επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς στο εισόδημα από ενοίκια.

Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 12,5% στο 15%, ενώ εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης των κερδών από διάθεση κρυπτοστοιχείων, με οριζόντιο συντελεστή 8%.

Οι αλλαγές

Όσον αφορά στις αλλαγές που ενσωματώθηκαν στα έξι νομοσχέδια μετά τις διαβουλεύσεις με φορείς και οργανωμένα σύνολα, διευθετήθηκε το ζήτημα που αφορούσε το κλείσιμο επιχειρήσεων.

Η αρχική πρόταση προνοούσε ότι αν εντοπιστεί μια επιχείρηση που παρανομεί ή δεν εκδίδει αποδείξεις θα της αποστέλλεται επιστολή και θα έχει 10 ημέρες για διόρθωση. Αυτό θα μπορούσε να επαναληφθεί τρεις φορές και, στη συνέχεια, ο έφορος Φορολογίας να εκδώσει διάταγμα για κλείσιμο της επιχείρησης για 24 ή 48 ώρες.

Η διαδικασία με τις τρεις προειδοποιήσεις παραμένει αλλά αν μέσα σε 30 ημέρες η παρατυπία συνεχιστεί, τότε, ο έφορος θα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί άμεσα στο δικαστήριο. Το δικαστήριο, με διάταγμα, θα μπορεί να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει -να δώσει παράταση, να κλείσει προσωρινά την επιχείρηση ή να λάβει άλλη απόφαση.

Σε σχέση με το ζήτημα του καθορισμού του μισθού των διευθυντών σε σχέση με τη μείωση του τέλους άμυνας από 17% στο 5% έχει αφαιρεθεί προς το παρόν, λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν, και εντός του 2026 το Υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη και καλά μελετημένη πρόταση.

Αλλαγές υπήρξαν και για τα αφορολόγητα ποσά αφυπηρέτησης. Όταν μια επιχείρηση προχωρήσει σε εθελοντική αφυπηρέτηση προσωπικού, υπήρχε αρχικά πρόταση όπως οι πρώτες €20.000 απαλλάσσονται από τη φορολογία και το υπόλοιπο ποσό φορολογείται. Το ποσό αυξήθηκε στις €200.000 αφορολόγητο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το καθεστώς των εταιρειών Non-Dom, η αρχική πρόνοια προέβλεπε €250.000 ετήσιο τέλος για όσες εταιρείες διατηρούν το καθεστώς για 17 έτη και επιθυμούν να το ανανεώσουν. Το ποσό αυτό μειώθηκε στα €50.000 για πέντε χρόνια, ώστε να διατηρηθούν τα κίνητρα προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων.