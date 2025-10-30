Αναγνώριση αξιόπιστης πληροφόρησης ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό ζητά το Φόρουμ Παρισιού για Ειρήνη

Την ανάγκη «να αναγνωριστεί η αξιόπιστη πληροφόρηση ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό», το οποίο απαιτεί «διαρκή υποστήριξη» και «να προστατεύεται η ανεξάρτητη δημοσιογραφία» υπογραμμίζουν, σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι εκπρόσωποι 29 κρατών - μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - που έλαβαν χθες μέρος στις συναντήσεις για την παγκόσμια διακυβέρνηση, στο πλαίσιο του «Φόρουμ του Παρισιού για την ειρήνη».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διεθνούς Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου για την Ακεραιότητα της Πληροφόρησης και τα Ανεξάρτητα ΜΜΕ, οι κυβερνήσεις που συνυπέγραψαν την κοινή Διακήρυξη δεσμεύονται να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία «για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, την ακεραιότητα της πληροφόρησης και τη βιωσιμότητα των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, σε μια εποχή αυξανόμενης πόλωσης, παραπληροφόρησης και επιθέσεων κατά των δημοκρατικών θεσμών».

Η Διακήρυξη αναγνωρίζει επίσης ότι η παραπληροφόρηση, η χειραγώγηση της πληροφορίας και η ρητορική μίσους, ιδίως στο διαδίκτυο, υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παγκόσμια ευημερία, σημειώνοντας πως τα ελεύθερα και πλουραλιστικά μέσα αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στη διασπορά ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας.

Λαμβάνοντας χθες τον λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η χώρα του οποίου πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Φόρουμ και το φιλοξενεί, τάχθηκε υπέρ μιας «πολύ ισχυρότερης ατζέντας προστασίας και ρύθμισης στην Ευρώπη» για την καταπολέμηση, όπως είπε, των ξένων παρεμβάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της παραπληροφόρησης από ειδησεογραφικές πλατφόρμες.

«Αυτές οι πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί για να πωλούν εξατομικευμένη διαφήμιση», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ' όλα, καθοδηγούνται από μια διαδικασία δημιουργίας μέγιστης εντυπωσιοθηρίας, η οποία δημιουργεί μέγιστη επισκεψιμότητα, με στόχο τη μεγιστοποίηση των διαφημιστικών σελίδων τους». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, συνέχισε ο Πρόεδρος Μακρόν, την «πλήρη υπονόμευση» της «αξιοκρατικής τάξης» αναφορικά με το λογικό επιχείρημα και την αλήθεια, στην οποία «βασίζονται οι δημοκρατίες μας». Ο Γάλλος Πρόεδρος υποστήριξε ότι «έχουμε ενεργήσει απερίσκεπτα» και ως εκ τούτου, «πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο της δημοκρατικής και ενημερωτικής μας ζωής μέσω της ρύθμισης». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «αν δεν πέσετε αμέσως πάνω σε ακροδεξιό περιεχόμενο, είναι επειδή είστε κακώς οργανωμένοι», κατέληξε ο Μακρόν, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «οι μεγαλύτεροι αγοραστές ψεύτικων λογαριασμών είναι οι Ρώσοι (...) που έρχονται να αποσταθεροποιήσουν τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες».

