Πέραν του 80% οι πληρότητες Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου λέει η ΟΣΙΚΑ

Την ικανοποίηση του εκφράζει ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Νεόφυτος Θρασυβούλου από τους δύο μήνες τους Φθινοπώρου τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο από πλευράς επισκεψιμότητας των κέντρων αναψυψής αφού καταγράφηκαν ποσοστά επισκεψιμότητας πέραν του 80%.

Σε δηλώσεις του ο κ. Θρασυβούλου ανέφερε, πως οι δύο τελευταίοι μήνες ήταν πάρα πολύ καλοί και οι επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης σε όλη την Κύπρο είναι ικανοποιημένοι . Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα όπως η επισκεψιμότητα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι 15 Νοεμβρίου.

Εκείνο που θέλουμε εμείς αυτή την στιγμή και προσπαθούμε , είπε ο κ. Θρασυβούλου, είναι τα νέα προγράμματα στήριξης από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας για να μπορούν να παραμένουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις εργασίας τους και να επιδοτούνται.

Επίσης συνέχισε, για να παραμείνουν όσες περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν ανοικτές την χειμερινή περίοδο. Επεσήμανε ακόμη, πως η επέκταση της τουριστικής περιόδου ήταν και παραμένει στόχος της επισιτιστικής βιομηχανίας, αφού συμβάλει στην σταθεροποίηση των επιχειρήσεων. Εισερχόμαστε συνέχισε, στον Νοέμβριο με τις καιρικές συνθήκες να είναι φανταστικές.

Είπε ακόμη, πως η Κύπρος πλέον πρέπει να παραμείνει ολόχρονα τουριστική , ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος για δεκαετίες. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Θρασυβούλου ανέφερε, πως όλα τα κέντρα αναψυχής είναι ανοικτά ωστόσο υπάρχουν, όπως είπε, και πάρα πολλά άλλα που αναμένεται να κλείσουν.

Ο κόσμος της επισιτιστικής βιομηχανίας τόνισε, αναμένει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου για να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Είπε ακόμη πως αναμένουν το Νομοσχέδιο που βρίσκεται στην Βουλή να προχωρήσει, ούτως ώστε, με την νέα τουριστική περίοδος να υπάρξει ένα νέο Νομοσχέδιο το οποίο θα στηρίζει και θα βοηθά τους επχειρηματίες να εξασφαλίζουν πιο εύκολα τις άδειες τους, να διατηρηθούν σε πιο μακροχρόνια περίοδο οι άδειες λειτουργίας τους και να μπορεί η κάθε επιχείρηση να εργάζεται τις ώρες που πρέπει να εργάζεται για να επιβιώνει, κατέληξε.