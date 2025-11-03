Αυτά είπαν συντεχνίες και Χριστοδουλίδης για την ΑΤΑ

Ολοκληρώθηκε πριν από λόγο η συνάντηση το Προέδρου της Δημοκρατία, Νικου Χριστοδουλίδη με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι «κατά την διάρκεια της συνάντησης οι επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων επαναβεβαίωσαν τις θέσεις τους επί του πλαισίου συγκλίσεων για την ΑΤΑ, όπως αυτό διαμορφώθηκε στη συνάντηση της Παρασκευής με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τους αρμόδιους Υπουργούς. Στη συνάντηση έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για εργασιακά ζητήματα και για την Φορολογική Μεταρρύθμιση».