Σύλληψη τριών ατόμων για υπόθεση κλοπής από αυτοκίνητο

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις, διερευνώντας αδικήματα που αφορούν κλοπή από αυτοκίνητο, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπή από υπάλληλο και κακόβουλη ζημιά.

Συνελήφθησαν τη Δευτέρα και τέθηκαν υπό κράτηση τρία πρόσωπα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού από αυτοκίνητο. Μεταξύ των τριών συλληφθέντων είναι και η γυναίκα που κατήγγειλε ο περιστατικό.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, καταγγέλθηκε στις 27 Οκτωβρίου από 38χρονη ότι κλάπηκε από το αυτοκίνητο της εργασίας της ένας χαρτοφύλακας, ο οποίος περιείχε χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων και στη βάση συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων της 38χρονης καθώς επίσης ενός 57χρονου και ενός 51χρονου, όλοι από την επαρχία Λευκωσίας. Οι τρεις συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ενώ το πρωί της Τρίτης αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία κράτησής τους.

