Πάνω από 150.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στις Φιλιππίνες λόγω τυφώνα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Μειωμένες οι πωλήσεις αυτοκινήτων λόγω ανακλήσεων για takata

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΕ Πάφου

Μείωση στις πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούργιων οχημάτων κατά 25-30% παρατηρείται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, λέει ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Αυτοκινήτου (ΠΑΣΥΕ) Πάφου, Aνδρέας Σιήκκης. Συνδέει τη μείωση με τις ανακλήσεις ελαττωματικών αερόσακων, λέει ωστόσο πως η κατάσταση έχει αρχίζει να ομαλοποιείται.

Σε δηλώσεις του ο κ. Σιήκκης ανέφερε πως οι ανακλήσεις ελαττωματικών αερόσακων δημιούργησαν μεγαλύτερο πρόβλημα στις πωλήσεις αυτοκινήτων, την ώρα που ο κλάδος ήταν ήδη επιβαρυμένος.

Όπως ανέφερε ο κ. Σιήκκης, υπήρξε στασιμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς επικράτησε αβεβαιότητα στον κόσμο σε σχέση με την ανάγκη ανάκλησης του οχήματος λόγω αερόσακου ή άλλων ελαττωματικών εξαρτημάτων του αυτοκινήτου. «Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να ξεκαθαρίζει και άρχισε να ομαλοποιείται η κατάσταση στις πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και των καινούργιων», συμπλήρωσε.

Για αναστροφή του κλίματος, είπε ότι εισηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, την δωρεάν τοποθέτηση αερόσακων στους πελάτες τους, αφού εξασφαλίζονταν εκ των προτέρων οι αερόσακοι από τις εταιρείες. Εξέφρασε την ελπίδα πως με την έναρξη της εορταστικής περιόδου, οι πωλήσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων θα αυξηθούν. 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα