Μειωμένες οι πωλήσεις αυτοκινήτων λόγω ανακλήσεων για takata

Μείωση στις πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούργιων οχημάτων κατά 25-30% παρατηρείται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, λέει ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Αυτοκινήτου (ΠΑΣΥΕ) Πάφου, Aνδρέας Σιήκκης. Συνδέει τη μείωση με τις ανακλήσεις ελαττωματικών αερόσακων, λέει ωστόσο πως η κατάσταση έχει αρχίζει να ομαλοποιείται.

Σε δηλώσεις του ο κ. Σιήκκης ανέφερε πως οι ανακλήσεις ελαττωματικών αερόσακων δημιούργησαν μεγαλύτερο πρόβλημα στις πωλήσεις αυτοκινήτων, την ώρα που ο κλάδος ήταν ήδη επιβαρυμένος.

Όπως ανέφερε ο κ. Σιήκκης, υπήρξε στασιμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς επικράτησε αβεβαιότητα στον κόσμο σε σχέση με την ανάγκη ανάκλησης του οχήματος λόγω αερόσακου ή άλλων ελαττωματικών εξαρτημάτων του αυτοκινήτου. «Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να ξεκαθαρίζει και άρχισε να ομαλοποιείται η κατάσταση στις πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και των καινούργιων», συμπλήρωσε.

Για αναστροφή του κλίματος, είπε ότι εισηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, την δωρεάν τοποθέτηση αερόσακων στους πελάτες τους, αφού εξασφαλίζονταν εκ των προτέρων οι αερόσακοι από τις εταιρείες. Εξέφρασε την ελπίδα πως με την έναρξη της εορταστικής περιόδου, οι πωλήσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων θα αυξηθούν.