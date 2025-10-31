Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Κελοκεδάρων

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά, που είχε ξεσπάσει το πρωί, σε περιοχή της κοινότητας Κελοκεδάρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, 2025 και ώρα 10:00 π.μ., εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Κελοκεδάρων της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η ώρα 11:00 π.μ., αφού έκαψε έκταση οκτώ δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση και διάσπαρτα δέντρα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τέσσερα άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.