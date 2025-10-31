Κυκλοφοριακές αλλαγές στο αεροδρόμιο Πάφου ανακοινώνει η Hermes Airports λόγω έργων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

 Κυκλοφοριακές αλλαγές στην είσοδο του αεροδρομίου Πάφου στο πλαίσιο έργων για τη Β’ Φάση ανακοινώνει η Hermes Airports.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Hermes Airports ενημερώνει το ταξιδιωτικό κοινό ότι στο πλαίσιο των έργων της Β’ Φάσης που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επέκταση του τερματικού σταθμού, από τις 3 Νοεμβρίου 2025 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2025 θα γίνονται νέες τμηματικές ρυθμίσεις στο δρόμο έξω από τις αφίξεις του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου.

Καθόλη τη διάρκεια των εργασιών την εν λόγω περίοδο, μία λωρίδα του οδικού δικτύου μπροστά από το κτήριο του τερματικού σταθμού θα διατηρείται ανοιχτή ανά πάσα στιγμή ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Στο σημείο, προστίθεται στην ανακοίνωση, θα υπάρχει ειδική σήμανση που θα ανακατευθύνει την κυκλοφορία, ενώ κατά τις ώρες αιχμής θα υπάρχει επιτόπου προσωπικό προκειμένου να συνδράμει στην καλύτερη διευθέτηση της ροής των οχημάτων και την ασφάλεια των διερχομένων.

Η Hermes Airports ζητά προκαταβολικά την κατανόηση και τη συνεργασία του ταξιδιωτικού κοινού για την καλύτερη δυνατή διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Β’ Φάσης αφορούν την αύξηση κατά περίπου 30% της χωρητικότητας του τερματικού του αεροδρομίου Πάφου βελτιώνοντας αισθητά την εμπειρία των επιβατών και την αποδοτικότητα των ελέγχων και των διαδικασιών, ενώ παράλληλα θα επεκταθεί ο νότιος παράλληλος τροχόδρομος, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία του αερολιμένα.

