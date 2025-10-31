Επιλύθηκε το υδρευτικό της Πάφου, στόχος όλων η εξυπηρέτηση του πολίτη είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου

Στην επίλυση του υδατικού της επαρχίας Πάφου στον τομέα της ύδρευσης , στην καλή συνεργασία του ΕΟΑ Πάφου με το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά και στο κοινό στόχο τουw που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Ο κ. Πιττοκοπίτης που προέβει σε δηλώσεις στο πλαίσιο των εξαγγελιών της Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρ Μαρίας Παναγιώτου στην Πάφο, εξήρε την συνεργασία του ΕΟΑ Πάφου με το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά και τα πολύ θετικά αποτελέσματα της οποίας φάνηκαν και στο τελευταίο καλοκαίρι που περάσαμε- μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο- , χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουνε σε οποιαδήποτε περικοπή σε νοικοκυριά, όπως είπε.

Έχουμε συνέχισε, « επιλύσει το υδατικό της επαρχίας Πάφου, και αυτό για την ύδρευση» προσθέτοντας πως αυτό θα διασφαλιστεί και από την υλοποίηση της απόφασης και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία ανακοινώθηκε στην τελευταία πανεπαρχιακή σύσκεψη, ότι η μονάδα αφαλάτωσης στα Κούκλια, η δυναμικότητα της θα επεκταθεί μέχρι το καλοκαίρι στις 25.000 κυβικά μέτρα νερού, κάτι το οποίο είναι εφικτό και αναμένεται ότι θα υλοποιηθεί εν πάση περιπτώσει.

Παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίηση του από τη σημερινή δήλωση της κ. Παναγιώτου ότι ο αγρότης δεν ήταν και δεν πρόκειται να είναι ο "φτωχός συγγενής" του όλου συστήματος όσον αφορά την παροχή νερού για κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των γεωργών και ότι η Κυβέρνηση παίρνει μέτρα και εφαρμόζει αποφάσεις, ούτως ώστε αυτή η εξαγγελία να υλοποιηθεί και να είναι πραγματικότητα.

Πρόσθεσε πως δεν έχει κανένα ενδοιασμό ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο κινούνται και προς αυτή την κατεύθυνση , εκτιμώντας ωστόσο πως σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα λόγω και της κλιματικής κρίσης, της παρατεταμένης λειψυδρίας και ανομβρίας.

Eίπε ακόμη πως για αντιμετωπιστούν όλα αυτά χρειάζονται χρήματα, αλλά και χρόνος.

Εμείς είπε, « δίνουμε αυτή την πίστωση στο Υπουργείο, στην Κυβέρνηση και είμαστε στη διάθεσή τους, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μας, να ανταποκριθούμε στο έπακρο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το κοινωνικό πρόβλημα» . Πρόσθεσε τέλος πως στόχος όλων τους είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη.