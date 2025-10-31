Όσα πρέπει να ξέρετε για τις γραπτές εξετάσεις για οδηγούς φορτηγών, λεωφορείων και ταξί

Η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης στην Κατηγορία Φορτηγό θα διεξαχθούν το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025, και ώρα 08:30-12:30, σε Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕ.Σ.Ε.Κ), σύμφωνα με ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα στην Επαρχία Λευκωσίας στην ΤΕ.Σ.Ε.Κ. Μακάριος Γ, στην Επαρχία Λάρνακας στην ΤΕ.Σ.Ε.Κ. Λάρνακας, και στην Επαρχία Λεμεσού στην Α΄ ΤΕ.Σ.Ε.Κ. Λεμεσού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μαζί με το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕ.ΠΑ), όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, η οποία θα αναφέρει γενικές οδηγίες σχετικά με τους όρους και κανονισμούς των εξετάσεων και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο (sms), όπου και θα αναφέρει τον χώρο προσέλευσης στις γραπτές εξετάσεις.

Ο χώρος προσέλευσης του κάθε υποψηφίου θα καθοριστεί σύμφωνα με τα στοιχεία διαμονής του υποψηφίου που τηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, αφού προηγουμένως ο αιτητής εγγραφεί στο σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και εξασφαλίσει κωδικούς εισόδου, εκτός εάν κατέχει ήδη.

Η τελική ημερομηνία για υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι η 10η Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00. Μετά την εν λόγω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Η εξέταση θα διεξαχθεί στην ελληνική, τούρκικη και αγγλική γλώσσα. Η αίτηση για την αγγλική γλώσσα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Τμήματος.

Το τέλος συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις καθορίζεται σύμφωνα με τον περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμο του 2007 (Ν.3(Ι)/2007) στο ποσό των €34,17. Το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση

Εξέταση για Οδηγούς ταξί

Οι εξετάσεις για την απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (ΕΑΟ) στην Κατηγορία Ταξί, θα διεξαχθούν το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025, και ώρα 08.30-12.30, σε Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕ.Σ.Ε.Κ).

Στην Επαρχία Λευκωσίας στην ΤΕ.Σ.Ε.Κ. Μακάριος Γ, στην Επαρχία Λάρνακας στην ΤΕ.Σ.Ε.Κ. Λάρνακας, και στην Επαρχία Λεμεσού στην Α΄ ΤΕ.Σ.Ε.Κ. Λεμεσού

Σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μαζί με το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕ.ΠΑ), όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, η οποία θα αναφέρει γενικές οδηγίες σχετικά με τους όρους και κανονισμούς των εξετάσεων και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο (sms), όπου θα αναφέρεται ο τόπος προσέλευσης στις γραπτές εξετάσεις.

Ο τόπος προσέλευσης του κάθε υποψηφίου θα καθορίζεται με βάση τα στοιχεία διαμονής του υποψηφίου που τηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα ταμεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών σε όλες τις Επαρχίες το αργότερο μέχρι και την 10η Νοεμβρίου 2025.Μετά την εν λόγω ημερομηνία καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Το τέλος συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις καθορίζεται σύμφωνα με τον περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019 (Ν.112(Ι)/2019), στο ποσό των €70. Το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην ελληνική και τουρκική γλώσσα μόνο.

Εξέταση ΠΕΙ Λεωφορείου

Εξάλλου, άλλη ανακοίνωση αναφέρει πως η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης στην Κατηγορία Λεωφορείο θα διεξαχθούν το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025, και ώρα 08:30-12:30, στην Επαρχία Λευκωσίας στην ΤΕ.Σ.Ε.Κ. Μακάριος Γ΄, στην Επαρχία Λάρνακας στην ΤΕ.Σ.Ε.Κ. Λάρνακας, και στην Επαρχία Λεμεσού στην Α΄ ΤΕ.Σ.Ε.Κ. Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μαζί με το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕ.ΠΑ), όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, η οποία θα αναφέρει γενικές οδηγίες σχετικά με τους όρους και κανονισμούς των εξετάσεων και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο (sms), όπου και θα αναφέρεται ο τόπος προσέλευσης στις γραπτές εξετάσεις. Ο τόπος προσέλευσης του κάθε υποψηφίου θα καθορίζεται με βάση τα στοιχεία διαμονής του υποψηφίου που τηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, αφού προηγουμένως ο αιτητής εγγραφεί στο σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και εξασφαλίσει κωδικούς εισόδου, εκτός εάν κατέχει ήδη.

Η τελική ημερομηνία για υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι η 10η Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00. Μετά την εν λόγω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Η εξέταση θα διεξαχθεί στην ελληνική, τούρκικη και αγγλική γλώσσα. Η αίτηση για την αγγλική γλώσσα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Τμήματος.

Το τέλος συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις καθορίζεται σύμφωνα με τον περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμο του 2007 (Ν.3(Ι)/2007), στο ποσό των €34,17. Το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

