Εκλογή Μάριου Ιωάννου Ηλία ως Τακτικού Μέλους της Κυπριακής Ακαδημίας

Η Ολομέλεια της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών αποφάσισε όπως εκλέξει ως Τακτικό Μέλος τον συνθέτη Μάριο Ιωάννου Ηλία στην έδρα της Μουσικής Σύνθεσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο του Μάριου Ι. Ηλία (συμφωνίες, συμφωνικές ραψωδίες, χορωδιακά, εορταστικές επετειακές συνθέσεις, κ.λπ.) διακρίνεται για την πρωτοτυπία, την ευρηματικότητα, την ιδιομορφία, την σύμπηξη ετερογενών ειδών μουσικής και προβάλλει στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου.

Έχει ερμηνευθεί από φημισμένες ορχήστρες και σύνολα παγκοσμίως, όπως τη Φιλαρμονική της Βαρσοβίας, τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της Ραδιοφωνίας της Νοτιοδυτικής Γερμανίας Μπάντεν-Μπάντεν και Φράιμπουργκ, την Ορχήστρα Gewandhaus Λειψίας, τη Γερμανική Ραδιοφωνική Φιλαρμονική Ζάαρμπρυκεν-Κάιζερσλαουτερν, τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδίας της ΕΡΤ, τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία του Ειρηνικού, τις Συμφωνικές Ορχήστρες και Χορωδίες Νέων του Κιότο και της Οσάκα, την Ορχήστρα Μαντολίνων του Κιότο, την Εθνική Κινεζική Ορχήστρα, την Ραδιοφωνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης και το δημοφιλές γερμανικό συγκρότημα Söhne Mannheims.

Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής σε σημαντικούς φορείς και οργανισμούς στην Ευρώπη και στην Ασία.

Είναι μέλος πολλών καλλιτεχνικών και επιστημονικών συμβουλίων εμπειρογνωμόνων.

Έχει τιμηθεί με το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2024, ενώ βραβεύθηκε επανειλημμένα από διεθνείς φορείς.

Είναι εκλεγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, στην οποία το 2025 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Τάξης των Τεχνών.

Επίσης, το 2022, η Ακαδημία Αθηνών (Τάξη Γραμμάτων και Τεχνών) του απένειμε το «Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου», την ύψιστη διάκριση της Ελλάδας στον τομέα της μουσικής.

Όπως αναφέρεται η απόφαση λήφθηκε κατά την 67η Συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας στις 22.10.2025, κατόπιν πρότασης της Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών.

Δυνάμει της νομοθεσίας, τα Τακτικά Μέλη της Ακαδημίας είναι πολίτες της Δημοκρατίας και μόνιμοι κάτοικοί της, έχουν δικαίωμα ψήφου και φέρουν τον τίτλο του «Ακαδημαϊκού».

Η εκλογή Τακτικού Μέλους στην Ακαδημία συνιστά ύψιστη αναγνώριση των πολιτών της Δημοκρατίας που διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμματα ή τις τέχνες με σπουδαίο επιστημονικό ή λογοτεχνικό ή καλλιτεχνικό έργο και προσφορά υψηλής στάθμης τα οποία κρίνονται ως τέτοια από την Ακαδημία.