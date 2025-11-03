Επανέναρξη του Προγράμματος «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» στην Πόλη Χρυσοχούς

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ανακοινώνει την επανέναρξη του σημαντικού Προγράμματος «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» από την Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική πρόνοια και την υποστήριξη των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), στοχεύει στην παροχή προσβάσιμων, φιλικών και εξατομικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών για την ολιστική στήριξη του ατόμου, της οικογένειας και ευάλωτων ομάδων της κοινότητας.

Κύριος στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων, η ψυχοκοινωνική στήριξη και η ενεργοποίηση των πολιτών.

Η Κοινωνική Λειτουργός του Προγράμματος, κα. Χρυσταλλένη Λυσάνδρου, βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να παράσχει συμβουλευτική και στήριξη, λειτουργώντας ως το πρώτο σημείο αναφοράς για κοινωνικά ζητήματα.

Στόχοι του Προγράμματος, προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των δημοτών σε κοινωνικές υπηρεσίες, η άμεση και ευέλικτη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης, η ενδυνάμωση και προστασία ευάλωτων ατόμων και ο εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων.

Σχετικά με τον ρόλο της Κοινωνικής Λειτουργού της Γειτονιάς αυτός είναι η ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική υποστήριξη, το πρώτο σημείο επαφής για ψυχοκοινωνική στήριξη, η διαχείριση κοινωνικών προβλημάτων, η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε τοπικά κοινωνικά ζητήματα, καθώς και η ενημέρωση, καθοδήγηση και παραπομπή σε αρμόδιες Υπηρεσίες. Επιπρόσθετα κατ’ οίκον επισκέψεις και επιτόπιες παρεμβάσεις. Επισημαίνεται τέλος πως οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν διευθέτησης ραντεβού.