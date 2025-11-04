Ο Δήμος Πάφου στηρίζει τον Ραδιομαραθώνιο 2025

Με τη δική του εισφορά στον Ραδιομαραθώνιο 2025, ο Δήμος Πάφου ενώνει και φέτος τη φωνή του με όλους όσοι στηρίζουν τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για προσφορά και αλληλεγγύη.

Το πρωί σήμερα Τρίτης, ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος παρέδωσε στους εθελοντές του Ραδιομαραθωνίου τη χρηματική συνεισφορά της Τοπικής Αρχής, ύψους 200 ευρώ, εκφράζοντας τη σταθερή στήριξη του Δήμου προς τον θεσμό και το πολύτιμο έργο του.

Ο κ. Φαίδωνος συνεχάρη τους διοργανωτές και τους εθελοντές για την αφοσίωση και την προσφορά τους που έχουν ανάγκη τη στήριξη και την αγάπη όλων μας και ευχήθηκε καλή συνέχεια στο έργο τους.