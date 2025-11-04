Εκστρατεία καθαρισμού του βυθού στο Λιμανάκι Πωμού και του χερσαίου χώρου

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου σε συνεργασία με την Επιτροπή τουρισμού του Δήμου Πόλης, την Εθελοντική επιτροπή τουρισμού περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς, με την στήριξη του Τ.Α.Θ.Ε , του “Σταυρόσχημου” Πολιτιστικού Ομίλου Πωμού, της Ναυτικής Διοίκησης Πωμού, της εταιρείας Cydive, και άλλων εθελοντών από την περιοχή, ολοκλήρωσαν σήμερα Τρίτη πεκστρατεία καθαρισμού του βυθού της θάλασσας στο λιμανάκι Πωμού και του χερσαίου χώρου.

Από τον βυθό, ανασύρθηκαν περίπου 800 κιλά αδρανή υλικά, όπως ελαστικά αυτοκινήτων, πλαστικά αντικείμενα, μέταλλα, σακούλια, παλιά δίκτυα και τενεκεδάκια.

Παρόμοια υλικά βάρους πέραν των 300 κιλών, έχουν συλλέγει και από τον χερσαίο χώρο.

Η ΕΤΑΠ Πάφου παρατήρησε ότι λόγω των προηγούμενων εκστρατειών, οι ακαθαρσίες έχουν μειωθεί δραστικά.

Επιπρόσθετα η ΕΤΑΠ αναφέρει πως παρ΄ όλα αυτά το επίπεδο καθαριότητας δεν είναι ακόμη στα επιθυμητά επίπεδα γι΄ αυτό καλεί τους ψαράδες όσο και τους ιδιοκτήτες σκαφών και άλλους που χρησιμοποιούν το λιμανάκι, να επιδείξουν ακόμη περισσότερη ευαισθησία σε θέματα καθαριότητας τόσο του θαλάσσιου όσο και του χερσαίου χώρου.

Παράλληλα καλεί το ΤΑΘΕ όπως ενισχύσει την προσπάθεια διατήρησης του καταφυγίου σε πρέπουσα κατάσταση.

Η ΕΤΑΠ Πάφου ευχαριστεί θερμά όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της σημαντικής αυτής δράσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Υφυπουργείο Τουρισμού το οποίο στήριξε οικονομικά την προσπάθεια.