Επανέρχεται ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς στην ΕΤΑΠ περιφέρειας Πάφου

Μετά από αρκετούς μήνες διαβουλεύσεων με την ΕΤΑΠ, ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς έχει πρόσφατα αιτηθεί επανένταξη του στους κόλπους της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου.

Σε χθεσινή απόφαση του, το Δ.Σ ΕΤΑΠ, ενέκρινε την αίτηση του Δήμου και από σήμερα Τετάρτη ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς είναι και πλέον ξανά μέλος της ΕΤΑΠ Πάφου.

Σε δηλώσεις του ο Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξη και Προβολής Περιφέρειας Πάφου,Νάσος Χατζηγεωργίου χαιρέτησε την εξέλιξη αυτή και σημείωσε ότι η ΕΤΑΠ ουδέποτε εγκατέλειψε την περιοχή.

Τουναντίον τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει περεταίρω την παρουσία της και τις δράσεις της στην περιοχή. Χαιρέτισε δε την νέα αυτή προσέγγιση του Δήμου Πόλης και ευχαρίστησε το Δημοτικό συμβούλιο και ιδιαίτερα τα Μέλη της επιτροπής Τουρισμού του Δήμου και τον Πρόεδρο της Χρύσανθο Παφίτη.

Όπως σημείωσε η ΕΤΑΠ έχει όραμα για την περιοχή και μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της θα συμβάλει τα μέγιστα για να αναδειχθεί η περιοχή ως οικολογικά και ποιοτικά ένας ανώτερος, έξυπνος και αιεφόρος προορισμός με έμφαση σε καινοτόμες παρεμβάσεις με στόχο την ευημερία και ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων και των εμπειριών των επισκεπτών.

Από την πλευρά του ο Χρύσανθος Παφίτης σημείωσε ότι μέσα από αυτή την συλλογική προσπάθεια και συνεργασία προσβλέπει σε υλοποίηση σωρεία δράσεων με στόχο την περεταίρω τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι δύο φορείς μετά και από συναντήσεις που προηγήθηκαν έχουν συμφωνήσει ότι μέσα από συλλογική προσπάθεια και με όπλα, την όρεξη για σκληρή δουλειά, τα μέσα και την τεχνογνωσία που μαζί διαθέτουν θα στοχεύσουν στην περεταίρω αναβάθμιση της περιοχής. Ο Δήμος Πόλης και τα διαμερίσματα/κοινότητες που τον περιβάλουν υπό προϋποθέσεις μπορούν να αναπτύξουν ιδιαίτερη δυναμική και μέσα από κοινή προσπάθεια η περιοχή να αναβαθμιστεί και να διεκδικήσει επάξια το μερίδιο που της αναλογεί.

Προτεραιότητες που αρχικά τίθενται είναι, προστίθεται στην ανακοίνωση, η προστασία και περεταίρω ανάδειξη μνημείων/σημείων ενδιαφέροντος, η πιθανή επέκταση και ενίσχυση της προβολής των ποδηλατικών διαδρομών της ευρύτερης περιοχής, η αξιολόγηση και περεταίρω ανάδειξη των μονοπατιών της φύσης .

Επιπρόσθετα δράσεις περιβαλλοντικής αειφορίας, εξωραϊσμός περιοχών/ καταπολέμηση οπτικής ρύπανσηςκ.α, περεταίρω αναβάθμιση δημόσιωνπαραλιών και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Δράσεις επέκτασης της τουριστικής σεζόν και μείωση της εποχικότητας, εντατικοποίησή της προώθησης/προβολήςτης περιοχής, εξέταση του ενδεχόμενου διοργάνωσης ευρωπαϊκών αγώνων ποδηλασίας, τριάθλουκ,α στην περιοχή.

Συντονισμό για την διεκδίκηση κονδυλίων από εθνικούς πόρους και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, συντονισμό για τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων (πχ οριοθέτηση Τ.Υ κ.α) και αξιολόγηση, αναπροσαρμογή και ανάδειξη των σημείων τέλεσης γάμων και ανάπτυξη αυτής της μορφής του τουρισμού.

Ακόμη προσπάθειες ενίσχυσης της σύνδεσης της ευρύτερης περιοχής με Δημόσια συγκοινωνία, αναβάθμιση της προσβασιμότητας για ΑμΕΑ και αξιολόγηση και παροχή στήριξης για αναβάθμιση των προωθητικών εργαλείων του Δήμου .

Σημειώνεται πως εντός των επόμενων ημερών αναμένεται και άλλη συνάντηση εκπροσώπων των δύο φορέων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό, αλληλοενημέρωση και καταγραφή συγκεκριμένων τομέων δράσης.

Η ευρύτερη περιοχή έχει μέλλον, έχει προοπτική και μέσα από ομαδική προσπάθεια μπορούν να επιτευχθούν πολλά, καταλήγει η ΕΤΑΠ.